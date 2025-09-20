鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估下修至3.05元，預估目標價為43.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.1元下修至3.05元，其中最高估值3.61元，最低估值2.14元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.61(3.61)
|6.13
|5.78
|5.2
|最低值
|2.14(2.36)
|2.44
|3.66
|3.4
|平均值
|3.01(3.05)
|4.24
|4.55
|4.23
|中位數
|3.05(3.1)
|4.27
|4.43
|4.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.20億
|39.37億
|39.69億
|39.35億
|最低值
|28.26億
|29.73億
|33.52億
|35.20億
|平均值
|30.56億
|34.84億
|37.25億
|37.28億
|中位數
|30.32億
|34.72億
|37.13億
|37.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.95
|1.61
|4.69
|3.57
|1.09
|營業收入
|17.81億
|35.80億
|53.35億
|25.53億
|23.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
