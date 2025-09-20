鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估下修至3.05元，預估目標價為43.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.1元下修至3.05元，其中最高估值3.61元，最低估值2.14元，預估目標價為43.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.61(3.61)6.135.785.2
最低值2.14(2.36)2.443.663.4
平均值3.01(3.05)4.244.554.23
中位數3.05(3.1)4.274.434.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.20億39.37億39.69億39.35億
最低值28.26億29.73億33.52億35.20億
平均值30.56億34.84億37.25億37.28億
中位數30.32億34.72億37.13億37.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.951.614.693.571.09
營業收入17.81億35.80億53.35億25.53億23.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

