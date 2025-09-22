鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-1.05元，預估目標價為7.82元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.07元上修至-1.05元，其中最高估值-0.68元，最低估值-1.4元，預估目標價為7.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.68(-0.68)
|0.37
|0.74
|最低值
|-1.4(-1.4)
|-1.24
|-1.22
|平均值
|-1.06(-1.06)
|-0.44
|-0.2
|中位數
|-1.05(-1.07)
|-0.49
|-0.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|164.90億
|266.09億
|372.28億
|最低值
|112.01億
|145.69億
|133.28億
|平均值
|135.28億
|194.62億
|224.77億
|中位數
|135.40億
|194.02億
|220.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.69
|-1.04
|-1.30
|-1.76
|-1.53
|營業收入
|23.55億
|56.03億
|73.17億
|78.50億
|91.33億
詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
