鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為34.79元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.42元下修至4.22元，其中最高估值5.77元，最低估值3.29元，預估目標價為34.79元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值5.77(5.77)4.926.645.14
最低值3.29(3.29)3.44.445.14
平均值4.34(4.36)4.345.145.14
中位數4.22(4.42)4.355.275.14

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值638.48億735.65億756.29億699.67億
最低值566.43億587.27億611.17億699.67億
平均值617.76億658.72億683.42億699.67億
中位數627.76億660.79億680.36億699.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.6413.5310.211.091.70
營業收入532.70億765.71億798.44億682.75億624.41億

詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSMT

