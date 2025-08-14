鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.22元，預估目標價為34.79元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對安賽樂米塔爾(MT-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.42元下修至4.22元，其中最高估值5.77元，最低估值3.29元，預估目標價為34.79元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.77(5.77)
|4.92
|6.64
|5.14
|最低值
|3.29(3.29)
|3.4
|4.44
|5.14
|平均值
|4.34(4.36)
|4.34
|5.14
|5.14
|中位數
|4.22(4.42)
|4.35
|5.27
|5.14
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|638.48億
|735.65億
|756.29億
|699.67億
|最低值
|566.43億
|587.27億
|611.17億
|699.67億
|平均值
|617.76億
|658.72億
|683.42億
|699.67億
|中位數
|627.76億
|660.79億
|680.36億
|699.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.64
|13.53
|10.21
|1.09
|1.70
|營業收入
|532.70億
|765.71億
|798.44億
|682.75億
|624.41億
詳細資訊請看美股內頁：
安賽樂米塔爾(MT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估下修至4.42元，預估目標價為35.28元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至5.1元，預估目標價為35.54元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.56元，預估目標價為35.65元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：安賽樂米塔爾(MT-US)EPS預估上修至4.1元，預估目標價為35.66元
下一篇