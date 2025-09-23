鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-23 05:00

當中國哪吒汽車 2025 年 6 月正式進入破產程序時，車主才意識到購入的哪吒汽車享有的「質保」承諾，已經變成一張廢紙。

新能源「爛尾車」困擾中國百萬名車主。（圖：央視）

「4S 店沒有配件，想要維修只能去汽修店自費。」車主高暢（化名）說道。

今年 9 月，多名哪吒汽車車主收到車聯網終止服務簡訊通知。車主購車時，哪吒汽車曾承諾終身或 5 年免費通用 5G 流量，但由於車聯網終止服務，車主已經無法使用遠程遙控、車機娛樂等車聯網功能。斷網導致車門打不開了，最終車主只能自掏腰包買流量。

「斷網自己買流量還是小事兒，關鍵是車輛還在質保範圍內，出了問題，現在既聯繫不上廠家，也沒辦法從 4S 店找到配件，只能自費維修。」高暢表示。

據《第一財經》周一（22 日）報導，伴隨著哪吒汽車陷入經營困境，2025 年來多個城市和地區的 4S 店已相繼暫停營業，即便是仍在營業的網點，也無法為車主提供維修保養等售後服務。

如今，車主自發成立互助群，在社交媒體上發帖尋求幫助，超過 40 萬名哪吒汽車車主面臨質保失效、配件難尋，甚至車損保險拒保的情況。

更早之前的威馬汽車車主也面臨同樣困境，這十年，中國新能源車行業經歷從高速發展到理性洗牌劇烈震盪。從威馬、高合到極越、哪吒等，這些新勢力品牌，如今留下的不僅是空蕩廠房，更有數以萬計陷入售後困境的車主。