鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-22 17:36

LED 廠億光 (2393-TW) 面臨關稅與傳統淡季挑戰，日前指出客戶下單保守，全年小幅成長目標預期難以達成，不過法人則看好億光透過產品組合調整與新品推出，毛利率維持 32% 以上水準，下半年獲利優於上半年，並於明年重返成長軌道。

億光下半年獲利優於上半年 車用不可見光帶動明年重返成長軌道。(圖：shutterstock)

法人指出，儘管美國關稅政策影響客戶採購意願，第三季訂單能見度不明朗。億光約六成營收與消費電子相關，預估第三季營收持平第二季水準，然而億光第二季毛利率達 32.09%，下半年預估仍可保持 31% 至 32%，由於上半年匯兌損失拖累獲利基期較低，下半年獲利可望優於上半年。

車用業務布局方面，億光車用 LED 頭燈已打入客戶供應鏈，預估 2026 年進入放量期。車用顯示面板的 Mini LED 背光模組目前穩定出貨，Smart LED 智能氣氛燈效能也持續進化，法人預期 2026 年車用營收將有雙位數成長。

不可見光應用拓展上，億光除了穿戴裝置消費性產品外，積極布局工控伺服、可編程邏輯控制器及光伏逆變器等領域。公司的光耦合器、光感測器、大功率紅外線已導入機械手臂、掃地機器人，預估今年相關營收可有中個位數成長。