鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-22 19:37

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (22) 日發布 9 月下旬面板價格預測評論，預估電視及顯示器面板可望維持持平趨勢，但筆電面板進入第四季後，因應需求可能明顯下滑，跌價壓力有可能將開始浮現。

電視、顯示器面板9月報價估持平 筆電面板Q4跌價壓力恐浮現。(鉅亨網資料照)

集邦表示，電視面板進入第三季後，一方面品牌客戶開始針對年末促銷預作準備，另一方面部分代理商也開始增強備貨，帶動整體電視面板需求動能轉強。至 9 月份整體備貨動能仍處於穩定水準。

此外，面板廠近幾個月因應需求好轉，生產也轉趨積極，但同時也為了因應接下來可能的動能放緩，同步開始擬定 10 月份的減產計畫，因而也穩固了 9 月份的面板需求與價格態勢，就目前觀察，9 月份的電視面板價格將有機會維持全面持平的水準。

顯示器面板在進入第三季後，需求動能出現些許放緩，一部分的原因是部分面板廠降低生產意願，不太願意多生產處於虧損狀態的主流尺寸規格，對品牌客戶而言，近期的確也感受到 FHD 等主流尺寸在供應上較吃緊的狀態。

不過，就算面板供應偏向吃緊，品牌客戶仍不願意在價格上有所讓步，因此也還無法見到價格上漲的空間，買賣雙方仍僅在維持價格穩定上較有共識。因此目前預估 9 月份的 MNT 面板價格將持續維持持平態勢。

筆電面板需求在第三季仍維持強勁態勢，預估將季增 5.1%，品牌客戶多半已暫時忽略關稅議題的可能影響，仍以穩固面板數量，在年底前伺機爭取更多終端需求為主要目標。

在需求維持高檔的態勢下，面板廠仍不敢貿然提出漲價想法，因為面板廠之間仍持續競爭客戶訂單，加上目前預估第四季面板需求可能出現顯著下滑的前提下，面板廠勢必仍要以穩固客戶關係為首要目標。