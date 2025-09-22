松川精密9/26-10/1起上市前競拍 底價82.61元暫訂承銷價95元
鉅亨網記者張欽發 台北
在儲能產品應用及 AI 電源需求成長的走勢之下， 50 年老牌繼電器廠商松川精密 (7788-TW) 即將上市掛牌交易，包括競拍及公開申購張數合計達 7130 張，公司將於 9 月 26 日 - 10 月 1 日展開公開承銷競標，松川訂上市前競拍底價爲 82.61 元，並暫訂上市承銷價爲 95 元。
松川精密今 (22) 日在興櫃的最後成交價格爲 153 元，相距暫訂承銷價 95 元仍 61% 的價差空間。而松川精密暫訂將在 10 月 16 日上市掛牌交易。
在全球的電動車的出廠台數及及對繼電器的使用數量將挺升，同時，目前儲能產品應用需求也走高，在松川精密的出貨大幅成長，2025 年上半年已占營收比重已占 59%，副董事長吳頌仁指出，在營運持續成長中，將儘速達成 70% 的營收占比。同時，AI 伺服器的電源應用需求也是目前的一大重點。
松川精密生產的繼電器產品，爲電源供應控制的重要元件，松川精密除供貨給電動車廠之外，目前供貨給台達電 (2308-TW)、光寶 (2301-TW) 及康舒 (6282-TW) 等電源供應器廠商，在上市的同業則有百容 (2483-TW) 及由晶技 (3042-TW) 持股 33.34% 的台興電子 (3426-TW)。
松川精密過去十餘年布局在繼電器新能源應用領域，已成功完成從傳統繼電器製造商向新能源解決方案供應商的轉型。同業也指出松川精密在高電壓、大電流繼電器產品爲業界的專業廠，吳頌仁指出，2025 上半年松川精密營收 32.34 億元，在全球企業大力建置儲能設施的推升下，其中儲能產品應用產品出貨大舉成長 109%，並已占營收比重 59%，未來並儘速達成 70% 以上的占比。
松川精密董事長王傳世指出，公司 2010 年便啟動新能源轉型，著重於儲能系統、電動車與充電設施、AI 伺服器等應用，近年已成功打入美系電動車大廠及全球主要儲能設備供應鏈，並成為主要太陽能逆變器與工業控制系統製造商的重要合作夥伴。
至於美國政府的加徵關稅對營運的影響，松川精密表示，目前有樹林工廠 (總部暨研發中心)、嘉義工廠、墨西哥工廠、廈門工廠、印度工廠、越南代工廠等全球 6 處生產基地，7 處營業據點。王傳世指出，松川直接銷美的營收比重爲 3%，況且有充足的生產設施及多基地可以彈性運用並因應，並沒有影響，2018 年川普首任對中國大陸產品加徵 25% 關稅時，松川精密隨即啟動了在台灣嘉義及越南的設廠投資計畫應變。
松川精密 2025 年上半年營收 32.34 億元，毛利率 27.84%，稅後純益 4721 萬元，每股純益 0.65 元。
