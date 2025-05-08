卜蜂首季稅後純益7億元創新高年增89% 每股純益2.38元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-08 17:14
卜蜂 (1215-TW) 今 (8) 日公布最新獲利資訊，卜蜂 2025 年第一季稅後純益 7 億元，創新高，季增 4.39%，年增 89.74%，單季每股純益達 2.38 元 ，卜蜂對 2025 年營運仍以「審慎樂觀」看待，並依市場小家庭的即食加工品擴充生產線爭取擴大市占。
止蜂 2025 年第一季營收 66.97 億元，毛利率 21.42%，季增 2.21 個百分點，年增 5.565 個百分點，卜蜂 2025 年第一季稅後純益 7 億元，創新高，季增 4.39%，年增 89.74%，單季每股純益達 2.38 元。
卜蜂 2025 年起強化禽、畜產肉品分切及深加工持續投資並進行產業鏈的垂直整合，同時由卜蜂在雲林斗六科學園區興建一座無添加藥物 AI 人工智慧自動化飼料廠，卜蜂除增加產出之外，董事長鄭鄭武樾也指出，在飼料因匯率、運費等因素造成成本高漲同時，卜蜂也傾向於自給、自用爲主，豬隻及雞隻飼料可以一次大量生產，不必因外賣需求不同頻頻換線，有助於效率的提升及成本的控制。同時，卜蜂以大量的自有禽畜飼養，及肉品加工業務也有於獲利的增進。
同時，卜蜂投資在台灣的北區的桃園肉品分切廠，目前建築及設備都已完成訂購，量產時程在 2025 年年底前投入營運，卜蜂對此一肉品分切廠營運能量的預估爲完工後每年創造 30 億元的產值。
卜蜂桃園肉品分切廠今年下半年在取得使用執照、完成 CAS 的認證後投入量產，預估貢獻 2025 年 15 億元的營收，加上食品加工的產能持續增加，全年營運審慎樂觀。
卜蜂 2024 年營收 279.57 億元，毛利率 16.44%，年減 0.71 個百分點，全年稅後純益 19.29 億元，改寫歷史次高，年減 14.95%，每股純益達 6.55 元。每股擬配息 4.5 元，將在 5 月 28 日除息交易。
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