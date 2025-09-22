瑞格新藥2b臨床成果登《Blood》 啟動現增預計明年登興櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-22 15:53

瑞格免疫調節新藥 RGI-2001 已在美國完成臨床 2B 試驗，完整成果正式刊登在全球血液學領域期刊《Blood》，預計今年底安排臨床三期前會議，明年中申請，並於明年底啟動臨床三期。同時，瑞格啟動興櫃錢現金增資，預計明年 3 月送件、4 月掛牌。

瑞格營運長楊思聖。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

執行長楊思聖表示，RGI-2001 於 2024 年 2 月在 ASTCT 年會發表臨床 2b 最終結果，並刊登於《Blood》期刊。

楊思聖提到，目前已展開 RGI-2001 美國與歐洲的臨床三期籌備工作，其中，過去多接觸美國 FDA，臨床一期與 2a、2b 皆在美國執行，但預計臨床三期將優先從歐洲 EMA 開始，以加速後續的審查，不過他也強調，並不會放棄 FDA 的路徑。

另外，瑞格也啟動興櫃前現金增資，增資前股本約新台幣 2.3 億元，估值約新台幣 15 億元，此次預計募資新台幣 3 至 3.6 億元，發行價格每股 56 元，規劃新發行 500 至 600 萬股，用於推動臨床試驗與全球布局。 楊思聖表示，希望在此輪募資中，能吸引更多台灣的股東加入，預計明年 3 月底送件、4 月掛牌。

楊思聖說明，目前約有 80% 股權為日資持股，其中，最大法人股東為日本大和證券集團旗下 DCI Partners，約占 10% 股權，台灣股東方面，則有三福生醫及三福環球。

楊思聖進一步說明選擇台灣資本市場的原因，指出日本與台灣的生技公司在估值上存在差異，台灣前十名上市生技公司的市值總和，是日本前十名上市生技公司的 4 至 5 倍，且日本小型的生技公司上市難度高，加上日本東京證券交易所 7 月頒布新規定，要求在 Growth 板塊掛牌的公司，若 5 年後市值未達日幣 100 億元 (約新台幣 20 億元)，就必須下市，種種挑戰讓瑞格決定在台灣興櫃。