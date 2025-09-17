漢民集團小金雞漢測大展蜜月行情 飆漲5.5倍收651元登興櫃股后

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-17 15:58

測試介面與設備業者漢測 (7856-TW) 今 (17) 日以每股 100 元登錄興櫃，隨著今、明年營運樂觀，買盤積極卡位，股價一度衝上 757 元，漲幅高達 657%，儘管終場漲幅收斂、收在 651 元，仍大漲 5.5 倍，興櫃股價排名僅次於鴻勁(7769-TW)，凸顯漢民集團孕育小金雞有方。

漢測董事長林冬青。(鉅亨網資料照)

漢民集團曾經孕育出台股股后漢微科，後續風光嫁給荷蘭半導體設備大廠 ASML，近期旗下禾榮科 (7799-TW) 也曾是興櫃股王，最高價達 984 元，並在本周一掛牌上市，一掛牌便登上生技股王，今日收盤價也達 810 元，凸顯漢民集團在培育子公司方面相當精準。

漢民集團旗下漢測則早在 2004 年成立，歷經多年耕耘，專注在測試介面與設備，今年受惠 AI 需求帶動設備工程服務大幅成長及探針卡布局效益顯現，前 8 月營收 14.03 億元，年增 39.71%，每股純益達 7 元，獲利能力驚人。

展望後市，漢測總經理王子建看好，隨著客戶測試需求熱絡，今年營收、獲利都將創新高，明年在「探針卡與耗材」、「工程服務」及「客製化產品與代理設備」三大產品線同步成長下，營運將再優於今年。