波克夏迎來「後巴菲特」時代！股神投資哲學啟示錄：84年的智慧 濃縮至五大準則

鉅亨網編譯陳韋廷

「股神」巴菲特周三 (2025 年 12 月 31 日) 正式卸任波克夏海瑟威執行長，結束長達 60 年的傳奇掌舵生涯。這位投資大師在職業生涯中創造令人矚目的財富神話，若將 1955 年的 1000 美元投入該公司股票，如今價值已飆升至近 6000 萬美元，但比數字更引人深思的，是他公開分享的投資智慧。

cover image of news article
後巴菲特時代來臨！股神投資哲學啟示錄：84年的智慧 濃縮至五大準則（圖：Shutterstock）

美國《Fortune》雜誌專欄作家葛繼甫 (Geoff Colvin) 近日撰文指出巴菲特的五項核心投資準則，為一般投資人提供了一份跨越時代的指引。


準則一：一般投資人的「躺贏」策略

巴菲特多次強調，對於缺乏專業時間的投資者，ETF 是最佳選擇。數據顯示，過去 60 年，標普 500 指數基金的累計報酬約為 44 萬美元 (若以初始投資 1000 美元計算)，而波克夏同期回報高達 5968 萬美元，但若將 90% 資金投入指數基金，剩餘 10% 配置短期國債，一般人亦可擊敗多數專業基金經理人。

股神曾說道：「毫無經驗的投資人透過定期投資寬基指數基金，就能戰勝大部分專業人士。」這項策略背後，是對市場長期向上的信心與對個人能力限制的清醒認知。

準則二：集中持有的勇氣

若堅持自主選股，巴菲特建議「求精不求多」。波克夏海瑟威目前 2570 億美元的投資組合中，光蘋果、美國運通、美銀和可口可樂四家公司佔比達 63%。他認為，分散投資只是對抗無知的工具，真正的投資人應聚焦於少數深度研究的標的。

股神還說：「人生不該做太多決策，若給你一張 20 孔的打孔卡，每做一次投資決策就用掉一孔，你會更謹慎。」

歷史上，巴菲特憑藉少數幾次關鍵投資便累積巨額財富，印證了這一邏輯。

準則三：長期主義的試金石

「買入即使股市關閉十年也願意持有的股票」，這項準則考驗的是投資人對企業本質的理解。巴菲特長期持有可口可樂 (37 年)、美國運通(34 年) 等公司，即便遭遇短期波動亦不為所動。

波克夏海瑟威本身也是典型案例，公司成立前 11 年中有 6 年股價跑輸標普 500 指數，但堅守者最終成為億萬富翁。這種「與時間做朋友」的理念，要求投資人忽略市場噪音，專注企業內在價值。

準則四：尋找「護城河」型企業

巴菲特將企業的持久競爭優勢比作「護城河」，它可以是品牌壁壘 (如美國運通)、成本優勢(如蓋可保險) 或網路效應。他強調，護城河需隨時間不斷拓寬，而非依賴短暫的技術或政策紅利，例如波克夏曾因世界圖書公司的品牌優勢收購該公司，但網路崛起使其淪為「最大問題」。這一教訓表明，再深的護城河也可能被時代顛覆，持續追蹤與動態調整至關重要。

準則五：逆向思考的勇氣

「別人恐懼時貪婪，別人貪婪時恐懼」的名言在 2025 年聯合健康集團股價暴跌時再次得到驗證。當該公司股價從 600 美元腰斬至 312 美元，波克夏逆勢增持 500 萬股。

巴菲特認為，市場恐慌往往創造最佳買點，但執行這項策略需要克服人性弱點。他說：「投資不需要超高智商，關鍵是情緒穩定和獨立思考。」

儘管上述五項準則經實踐檢驗有效，但巴菲特的成功難以複製。他 5 歲開始商業嘗試，16 歲已累積相當於現今 7.8 萬美元的資產，早期複利效應為其奠定堅實基礎。

此外，一般投資人的「小規模優勢」不容忽視。巴菲特曾坦言稱管理百萬美元帳戶時，他能實現年化 50% 的回報，因為大額資金反而會降低彈性。

如今，波克夏進入後巴菲特時代，接班人阿貝爾能否延續輝煌仍是未知數。巴菲特曾在寫給股東的信中強調，偉大企業應具備「持久性」，而非依賴個別管理者，但不可否認，他的個人魅力與決策能力已成為波克夏最核心的資產。

當傳奇落幕，人們不禁追問稱「制度化的投資框架能否取代天才的光環？」這一問題的答案或許將在未來 60 年的市場波動中逐漸揭曉，而對一般投資人而言，與其追逐復刻神話，不如回歸本質，用紀律、耐心與理性，書寫屬於自己的財富故事。


波克夏海瑟威股神巴菲特投資準則退休卸任阿貝爾

