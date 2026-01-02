波克夏迎來「後巴菲特」時代！股神投資哲學啟示錄：84年的智慧 濃縮至五大準則

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 17:00

「股神」巴菲特周三 (2025 年 12 月 31 日) 正式卸任波克夏海瑟威執行長，結束長達 60 年的傳奇掌舵生涯。這位投資大師在職業生涯中創造令人矚目的財富神話，若將 1955 年的 1000 美元投入該公司股票，如今價值已飆升至近 6000 萬美元，但比數字更引人深思的，是他公開分享的投資智慧。

美國《Fortune》雜誌專欄作家葛繼甫 (Geoff Colvin) 近日撰文指出巴菲特的五項核心投資準則，為一般投資人提供了一份跨越時代的指引。

準則一：一般投資人的「躺贏」策略

巴菲特多次強調，對於缺乏專業時間的投資者，ETF 是最佳選擇。數據顯示，過去 60 年，標普 500 指數基金的累計報酬約為 44 萬美元 (若以初始投資 1000 美元計算)，而波克夏同期回報高達 5968 萬美元，但若將 90% 資金投入指數基金，剩餘 10% 配置短期國債，一般人亦可擊敗多數專業基金經理人。

股神曾說道：「毫無經驗的投資人透過定期投資寬基指數基金，就能戰勝大部分專業人士。」這項策略背後，是對市場長期向上的信心與對個人能力限制的清醒認知。

準則二：集中持有的勇氣

若堅持自主選股，巴菲特建議「求精不求多」。波克夏海瑟威目前 2570 億美元的投資組合中，光蘋果、美國運通、美銀和可口可樂四家公司佔比達 63%。他認為，分散投資只是對抗無知的工具，真正的投資人應聚焦於少數深度研究的標的。

股神還說：「人生不該做太多決策，若給你一張 20 孔的打孔卡，每做一次投資決策就用掉一孔，你會更謹慎。」

歷史上，巴菲特憑藉少數幾次關鍵投資便累積巨額財富，印證了這一邏輯。

準則三：長期主義的試金石

「買入即使股市關閉十年也願意持有的股票」，這項準則考驗的是投資人對企業本質的理解。巴菲特長期持有可口可樂 (37 年)、美國運通(34 年) 等公司，即便遭遇短期波動亦不為所動。

波克夏海瑟威本身也是典型案例，公司成立前 11 年中有 6 年股價跑輸標普 500 指數，但堅守者最終成為億萬富翁。這種「與時間做朋友」的理念，要求投資人忽略市場噪音，專注企業內在價值。

準則四：尋找「護城河」型企業

巴菲特將企業的持久競爭優勢比作「護城河」，它可以是品牌壁壘 (如美國運通)、成本優勢(如蓋可保險) 或網路效應。他強調，護城河需隨時間不斷拓寬，而非依賴短暫的技術或政策紅利，例如波克夏曾因世界圖書公司的品牌優勢收購該公司，但網路崛起使其淪為「最大問題」。這一教訓表明，再深的護城河也可能被時代顛覆，持續追蹤與動態調整至關重要。

準則五：逆向思考的勇氣

「別人恐懼時貪婪，別人貪婪時恐懼」的名言在 2025 年聯合健康集團股價暴跌時再次得到驗證。當該公司股價從 600 美元腰斬至 312 美元，波克夏逆勢增持 500 萬股。

巴菲特認為，市場恐慌往往創造最佳買點，但執行這項策略需要克服人性弱點。他說：「投資不需要超高智商，關鍵是情緒穩定和獨立思考。」

儘管上述五項準則經實踐檢驗有效，但巴菲特的成功難以複製。他 5 歲開始商業嘗試，16 歲已累積相當於現今 7.8 萬美元的資產，早期複利效應為其奠定堅實基礎。

此外，一般投資人的「小規模優勢」不容忽視。巴菲特曾坦言稱管理百萬美元帳戶時，他能實現年化 50% 的回報，因為大額資金反而會降低彈性。

如今，波克夏進入後巴菲特時代，接班人阿貝爾能否延續輝煌仍是未知數。巴菲特曾在寫給股東的信中強調，偉大企業應具備「持久性」，而非依賴個別管理者，但不可否認，他的個人魅力與決策能力已成為波克夏最核心的資產。