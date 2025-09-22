鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-22 11:56

‌



規模突破 7300 億元的 0050 與規模 2555 億元的 006208 共同追蹤的臺灣 50 指數日前換股引發市場譁然，康霈 *(6919-TW) 擠進市值前 50 大，28 年老將台泥 (1101-TW) 慘被剔除，不過，台泥上周五 (9/19) 收盤前上演戲劇性一幕，最後一分鐘湧入兩筆 59999 張買單，創下近年罕見的超級大量，財訊傳媒集團董事長謝金河解讀，應與大股東進場有關，台泥後續將迎來重大變化。

台泥爆量強彈 謝金河：台灣50指數28年老將被迫出清 大股東進場拚絕地重生。(鉅亨網資料照)

台泥上周五尾盤急拉，股價大漲逾半根，收在 23.35 元，當天最後一分鐘出現 2 筆 59999 張買單，最後一盤成交 25022 張，最後一分鐘成交 145020 張，帶動全日成交量達 188510 張，引起市場熱議。今 (22) 日股價持續走揚，盤中勁揚近 4%，重回 24 元之上，創 1 個多月新高。

謝金河於臉書發文指出，若從籌碼面來看，投信賣超 123006 張，外資買超 144373 張，也就是說，投信把手上的籌碼轉手到外資，這個外資到底是誰，引發外界揣測，他直言「一定和大股東有關！」

此次變化也與台灣 50 成分股調整密切相關。謝金河說，今年新納入的康霈備受矚目，但其「市值管理」方式引發爭議，被剔除的藥華藥股東甚至在市場群組大表不滿。

另一位受害者則是台泥，台泥自 2007 年起便是台灣 50 核心成員，但因不敵股價下跌，本次未能保住 28 年的老牌資格。投信手中原持有逾十萬張台泥，因成分股調整被迫出清，使得賣壓沉重。謝金河認為，大股東此時進場，不僅是為穩定股價，也展現承擔責任。

事實上，台泥董事長張安平自 2017 年起便積極推動轉型，跨足低碳水泥、海外布局、風電、太陽能、儲能電池及充電樁等領域。然而，近年本業先受中國市場內捲衝擊，能源新創領域又面臨中國競爭，近期三元電池廠爆炸事故更重創公司，股價一度跌至 22.05 元。