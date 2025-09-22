〈國泰金經濟調查〉9月景氣展望、大額消費意願轉佳 股市樂觀指數走高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-22 09:08

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日發布 2025 年 9 月國民經濟信心調查結果，顯示民眾景氣展望樂觀指數轉佳，大額消費意願同步上揚，隨著國際股市震盪走高，股市樂觀情緒與風險偏好皆呈上揚。台灣 GDP 表現方面，調查顯示，60% 民眾預期 2025 年經濟成長率高於 3%，59% 民眾則預期通膨高於 2%。

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日發布 2025 年 9 月國民經濟信心調查結果。(圖：國泰金控提供)

國發會最新公布的 7 月景氣對策信號維持綠燈，領先指標微幅轉弱但同時指標上揚。國泰金本月調查顯示，景氣現況樂觀指數上揚至 - 34.4，展望樂觀指數亦同步走升至 - 32.0。大額消費意願指數提高至 - 0.9，耐久財消費意願指數則微幅走弱至 - 19.7。買房意願微幅上升至 - 48.7，賣房意願指數反而走低至 - 36.3。

主計總處於 2025 年 8 月 15 日預估台灣 2025 年經濟成長率 4.45%，通貨膨脹率 1.76%。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於 2025 年台灣經濟成長率的平均預期值上揚至 3.19%，有 60% 的民眾認為 2025 年經濟成長率會高於 3%。

而民眾對於 2025 年平均通膨預期值持平在 2.25%，有 59% 的民眾認為 2025 年通貨膨脹率會高於 2%。相較於主計總處，民眾對於 2025 年的經濟成長預估仍比較保守，對於通膨預期則相對較高。

隨著近期全球貿易政策不確定性下降，加上主要央行寬鬆預期升溫，國際股市震盪走高。國泰金本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚至 6.2，風險偏好指數亦走高至 8.3。

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，國泰金調查結果顯示，68% 的民眾預期一年以後通貨膨脹率大於 2%，其中 37% 民眾覺得一年以後通貨膨脹率介於 2% 至 3%，31% 民眾則預期將大於 3%。而有 32% 民眾覺得一年以後通貨膨脹率會小於 2%。