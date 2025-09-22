海外所得百萬要報稅！漏報恐挨罰 財部：健保卡下載資料僅供參考 主動申報保平安

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-22 11:33

‌



財政部北區國稅局今 (22) 日提醒，若個人、配偶或受扶養親屬在一年內的海外所得合計達新台幣 100 萬元以上，必須全數併入「個人基本所得額」申報。若申報戶的基本所得額超過 750 萬元，則需依規定繳納「基本稅額」。

買基金獲利破百萬未申報吃罰單？財部：海外所得達標需主動申報 補報可加息免罰。（鉅亨網資料照）

海外所得包括海外投資、基金獲利、財產交易等，這些資料通常不在國稅局提供的查詢範圍內。民眾即使使用健保卡下載所得資料，也僅供參考，若有其他海外收入，仍應主動查詢並據實申報。

‌



國稅局舉例指出，轄區內甲君因未申報海外營利及財產交易所得逾 1,000 萬元，被查獲補稅並處罰。甲君辯稱是依健保卡下載資料申報，因資料不全才漏報，應免罰。但國稅局認定甲君已實際取得該筆所得，且金融機構也寄發通知單，基於我國採「自行申報制」，甲君應自行查明並申報，駁回其復查申請。

值得注意的是，若民眾在未被檢舉或調查前，主動向稽徵機關補報並補繳漏報稅款，依《稅捐稽徵法》第 48 條之 1 規定，可加息免罰。這對投資海外基金、股票等有獲利但未申報者，是一項重要補救機會。