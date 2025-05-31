〈報稅看這裡〉報稅撞關稅！延至6/30基本所得免稅額調為750萬 黃金課稅重點一次看
鉅亨網記者張韶雯 台北
報稅季已開跑，今年度報稅受到美國關稅戰影響，財政部公告 113 年度所得稅申報與繳納期限延長至 6 月 30 日。本次針對每人基本生活所需之費用金額調高、免稅額、標準扣除額皆因物價指數的調整而調增，並同時適用新的課稅級距，房租支出、幼兒學前特別扣除額亦同步調整，且黃金存摺與實體黃金的課程方式不同。若民眾若受美國關稅政策影響致被減薪或失業等，可依規定申請免加計利息延期或分期繳納，延期最長 1 年，分期最長可達 3 年 (36 期)。
勤業眾信私人暨家族企業稅務服務負責人王瑞鴻說明，113 年度綜所稅申報四大重要變動：
- 113 年每人基本生活所需費用，由 20.2 萬提高為 21 萬元。
- 薪資特別扣除額，由原本的 20.7 萬調高至 21.8 萬。
- 幼兒學前特別扣除額擴大適用年齡至 6 歲，納稅義務人申報扶養 6 歲以下子女，第 1 名子女扣除額 15 萬元，第 2 名及以上每人扣除 22.5 萬元，並取消排富規定，適度減輕所有育兒家庭經濟負擔。
- 房屋租金支出由現行列舉扣除改列特別扣除項目，每一申報戶每年扣除上限 18 萬元；但訂有排富條款，當年度綜所稅申報適用稅率在 20% 以上者、股利按 28% 稅率分開計稅者或依所得基本稅額條例規定計算的基本所得額超過規定的扣除金額者不適用。
稅額與課稅級距調整
|項目
|112 年度
|113 年度
|一般免稅額
|92,000
|97,000
|標準扣除額（單身）
|124,000
|131,000
|標準扣除額（有配偶）
|248,000
|262,000
|薪資特別扣除額
|207,000
|218,000
|基本所得額免稅額度
|670 萬
|750 萬
另已多年未調整的所得基本稅額條例免稅額，也於 113 年度進行調整，調高為 750 萬元，故常見如個人海外所得、出售未上市櫃股票之所得，都將配合調整。王瑞鴻亦提醒，受國際情勢、股匯市波動影響，民眾紛紛轉向投資黃金，黃金價格屢破新高，民眾若透過買賣黃金獲利之所得應視其交易類型，分別有不同課稅方式，
1. 黃金存摺：屬財產交易所得，以出售時成交價減除取得成本及費用後的餘額作為損益，併入個人綜合所得稅計算。
2. 實體黃金 (如金飾條塊)：屬於一時貿易交易，依賣價 6％計算所得後併入個人綜合所得稅計算。
3. 黃金基金：若基金註冊地在台灣，屬於境內基金，其交易所得依《所得稅法》第 4 之 1 條規定目前停徵證券交易所得稅，因此無須課徵綜所稅；若為境外基金，則屬海外財產交易所得，應納入個人基本所得額中計算。
除了延長報稅期限至 6/30 以外，民眾若受美國對等關稅政策影響，致被減薪、非自願離職、工作日減少或其他情形，不能於規定繳納期間一次繳清稅捐者，得依規定申請免加計利息延期或分期繳納，不受應納稅額金額多寡限制，延期最長 1 年，分期最長可達 3 年 (36 期)。
王瑞鴻建議，面對美國關稅所帶來的衝擊，民眾應該多加了解和利用稅捐稽徵機關提供的延期或分期繳納措施，並根據自身情況選擇最適合的繳納方式。儘早準備提出申請，並做好財務規劃，有助於減輕壓力，確保能夠順利完成報稅及繳納義務。
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