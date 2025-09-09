光收發模組、AI產品需求強勁 環宇-KY 8月營收年增40.64%

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-09 20:15

三五族通訊大廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收 1.8 億元、月增 15.24%、年增 40.64%，累計 1 至 8 月合併營收約 13.01 億元、年增 20.34%。法人表示，第 3 季受惠於光收發模組、AI 產品需求旺盛，除了 AOC(光纜自有產品) 出貨逐步升溫，RF(射頻元件) 銷售毛利率也增加，挹注 8 月營收年月雙增。

環宇-KY董事長黃大倫(左)。(鉅亨網資料照)

隨著 CSP 大廠 (雲端服務供應商) 積極擴建 AI 資料中心，帶動資料傳輸所需的 800G 與 1.6T 收發模組市場火熱，包括美系通訊大廠也預計提升資本投資，全球 800G 光模組市場，今年需求上修至 3,000 萬顆，1.6T 光模組也上修，法人預期，環宇 - KY 有望持續受惠。

環宇 - KY 高階主管也指出，今年受惠於矽光 (CPO) 產品因需求旺盛，公司在產品線中的連續光波雷射 (CW Laser)，主要就是用在矽光產品上，第 4 季起將全力量產出貨，有望對明年公司的營收產生發酵。