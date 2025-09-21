〈台股風向球〉資金動能仍強 落後補漲股接力 漲多提防季底結帳

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-21 11:40

儘管台股已處在技術面過熱的情形，上周仍續漲 103.73 點，再次衝出新高點位 25864 點，周線連 4 紅，台股交易員認為，市場上的資金追逐意願仍相當熱絡，不過，日前的強勢族群如軍工、PCB 明顯回檔轉弱，轉為由落後補漲股接棒格局，時序接近季底，提防投信結帳壓抑盤勢，個股表現可望優於大盤。

落後補漲股接力推動大盤。(鉅亨網資料照)

上周外資持續買超 202 億元，呈現連 3 買，不過，投信則是連賣 6 周，有逢高結帳之勢。

可觀察到，外資主要買超標的從台積電轉向，改由鴻海 (2317-TW) 獲買超逾 90 億元最多，其次為南亞科 (2408-TW)88 億元，欣興 (3037-TW) 近 75 億元，環球晶 (6488-TW) 約 55 億元，廣達 (2382-TW)40 億元，亞泥 (1102-TW) 和華邦電 (2344-TW) 約 30 億元，京元電子 (2449-TW)、緯創 (3231-TW) 和聯電 (2303-TW) 均逾 20 億元。

台股交易員認為，市場知道的多數利多已發酵，現主要是靠著聯準會降息挹注的資金動能不斷墊高，只要落後股能接力補漲，大盤偏多格局無虞。

兆豐投顧分析，大盤利多僅剩降息題材，在缺乏更大上漲利基下，買盤自然追價力道弱，接下來須持續觀察更多經濟數據帶來的指引，同時留意技術面漲多後面臨震盪加劇的風險越是上漲，建議操作上越要採取保守謹慎的態度。