search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台股風向球〉資金動能仍強 落後補漲股接力 漲多提防季底結帳

鉅亨網記者王莞甯 台北


儘管台股已處在技術面過熱的情形，上周仍續漲 103.73 點，再次衝出新高點位 25864 點，周線連 4 紅，台股交易員認為，市場上的資金追逐意願仍相當熱絡，不過，日前的強勢族群如軍工、PCB 明顯回檔轉弱，轉為由落後補漲股接棒格局，時序接近季底，提防投信結帳壓抑盤勢，個股表現可望優於大盤。

cover image of news article
落後補漲股接力推動大盤。(鉅亨網資料照)

上周外資持續買超 202 億元，呈現連 3 買，不過，投信則是連賣 6 周，有逢高結帳之勢。


可觀察到，外資主要買超標的從台積電轉向，改由鴻海 (2317-TW) 獲買超逾 90 億元最多，其次為南亞科 (2408-TW)88 億元，欣興 (3037-TW) 近 75 億元，環球晶 (6488-TW) 約 55 億元，廣達 (2382-TW)40 億元，亞泥 (1102-TW) 和華邦電 (2344-TW) 約 30 億元，京元電子 (2449-TW)、緯創 (3231-TW) 和聯電 (2303-TW) 均逾 20 億元。

台股交易員認為，市場知道的多數利多已發酵，現主要是靠著聯準會降息挹注的資金動能不斷墊高，只要落後股能接力補漲，大盤偏多格局無虞。

兆豐投顧分析，大盤利多僅剩降息題材，在缺乏更大上漲利基下，買盤自然追價力道弱，接下來須持續觀察更多經濟數據帶來的指引，同時留意技術面漲多後面臨震盪加劇的風險越是上漲，建議操作上越要採取保守謹慎的態度。

永豐投顧則指出，資金面有利，股市趨勢可望溫和延續，同時漲勢擴散，可注意落後股動態，不過，也須提防台股已逐漸逼近 26000 點，市場籌碼浮動。

文章標籤

風向球台股外資結帳投信降息

相關行情

台股首頁我要存股
鴻海214-0.47%
南亞科79.2-1.00%
緯創121+0.83%
京元電子169.5+1.19%
華邦電33.5+3.72%
亞泥36.4+1.11%
廣達281+0.54%
環球晶505+2.96%
欣興157.5+6.06%
聯電43.25+3.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#散戶進大戶拋

偏強
南亞科

69.7%

勝率

#營收獲利增加

偏強
南亞科

69.7%

勝率

#高盈餘高毛利

偏強
南亞科

69.7%

勝率

#波段上揚股

偏強
緯創

64%

勝率

#上升三紅K

偏強
緯創

64%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty