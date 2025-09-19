〈電價調漲〉工商協進會：肯定電價凍漲 但憂心民生負擔加劇、盼政府審慎能源規劃

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-19 19:44

經濟部今 (19) 日召開電價審議會，決議下 (10) 月起，平均電價調漲 0.71％，產業用電維持不變、民生用電小幅調漲。對此，工商協進會晚間表示，肯定審議會考量企業營運壓力，決議產業不調整，但電價調漲仍將直接影響民生用戶與小商家，造成物價上漲壓力，盼政府能審慎規劃能源轉型調整。

工商協進會理事找吳東亮。(鉅亨網資料照)

工商協進會指出，針對審議會本次所作的電價調整決策，工商界表示肯定，也理解並肯定審議會考量產業營運艱辛，決議產業用電不調整的務實做法，這有助於維持台灣產業的國際競爭力。

但工商協進會也擔憂，對民生與小商家電價的調漲仍深感到關切，並提醒政府，儘管產業用電未調整，但電價調漲仍將直接影響廣大民生用戶與小商家，進而在民生消費端造成物價上漲壓力，此舉將直接影響民眾的購買力，特別是中低收入家庭的生活負擔，工商界期盼政府持續密切觀察物價走勢，並適時採取因應措施，以穩定市場信心。

工商協進會強調，期盼政府審慎能源轉型，在政策上做出務實調整，並積極推動台電財務與效率改革，才能真正實現能源與經濟的永續發展，避免未來一再因成本壓力而被迫調漲電價。