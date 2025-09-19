鉅亨速報 - Factset 最新調查：Factset Research Systems Inc.(FDS-US)EPS預估下修至17.46元，預估目標價為383.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Factset Research Systems Inc.(FDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.32元下修至17.46元，其中最高估值18.75元，最低估值16.96元，預估目標價為383.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值18.75(18.75)20.822.822.3
最低值16.96(17.03)17.7618.2922.3
平均值17.75(18.25)19.1220.822.3
中位數17.46(18.32)19.0520.722.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值24.64億26.15億27.68億28.63億
最低值23.96億25.02億26.56億28.63億
平均值24.41億25.72億27.17億28.63億
中位數24.38億25.76億27.20億28.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.3610.2512.0413.9115.55
營業收入15.91億18.44億20.86億22.03億23.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Factset Research Systems Inc.(FDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

