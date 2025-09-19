鉅亨速報 - Factset 最新調查：Factset Research Systems Inc.(FDS-US)EPS預估下修至17.46元，預估目標價為383.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Factset Research Systems Inc.(FDS-US)做出2026年EPS預估：中位數由18.32元下修至17.46元，其中最高估值18.75元，最低估值16.96元，預估目標價為383.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|18.75(18.75)
|20.8
|22.8
|22.3
|最低值
|16.96(17.03)
|17.76
|18.29
|22.3
|平均值
|17.75(18.25)
|19.12
|20.8
|22.3
|中位數
|17.46(18.32)
|19.05
|20.7
|22.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.64億
|26.15億
|27.68億
|28.63億
|最低值
|23.96億
|25.02億
|26.56億
|28.63億
|平均值
|24.41億
|25.72億
|27.17億
|28.63億
|中位數
|24.38億
|25.76億
|27.20億
|28.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.36
|10.25
|12.04
|13.91
|15.55
|營業收入
|15.91億
|18.44億
|20.86億
|22.03億
|23.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Factset Research Systems Inc.(FDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
