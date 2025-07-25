鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.18元，預估目標價為44.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.12元上修至3.18元，其中最高估值3.61元，最低估值2.36元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.61(3.86)
|6.13
|5.59
|4.7
|最低值
|2.36(2.48)
|3.67
|3.39
|3.4
|平均值
|3.11(3.14)
|4.44
|4.5
|4
|中位數
|3.18(3.12)
|4.33
|4.52
|3.9
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.20億
|39.37億
|40.44億
|39.35億
|最低值
|29.06億
|32.37億
|33.52億
|35.20億
|平均值
|30.86億
|35.44億
|37.18億
|37.28億
|中位數
|30.56億
|35.32億
|36.96億
|37.28億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.95
|1.61
|4.69
|3.57
|1.09
|營業收入
|17.81億
|35.80億
|53.35億
|25.53億
|23.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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