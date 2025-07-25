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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至3.18元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.12元上修至3.18元，其中最高估值3.61元，最低估值2.36元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.61(3.86)6.135.594.7
最低值2.36(2.48)3.673.393.4
平均值3.11(3.14)4.444.54
中位數3.18(3.12)4.334.523.9

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.20億39.37億40.44億39.35億
最低值29.06億32.37億33.52億35.20億
平均值30.86億35.44億37.18億37.28億
中位數30.56億35.32億36.96億37.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.951.614.693.571.09
營業收入17.81億35.80億53.35億25.53億23.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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