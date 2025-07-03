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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估下修至3.34元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.4元下修至3.34元，其中最高估值4.42元，最低估值2.49元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.42(4.42)6.426.214.8
最低值2.49(2.49)3.493.433.66
平均值3.3(3.34)4.34.434.23
中位數3.34(3.4)44.344.23

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.43億40.85億39.79億40.48億
最低值28.28億31.79億33.62億40.48億
平均值30.84億35.02億37.11億40.48億
中位數30.97億34.78億36.83億40.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.951.614.693.571.09
營業收入17.81億35.80億53.35億25.53億23.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRRC

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