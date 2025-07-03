鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估下修至3.34元，預估目標價為42.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Range資源-路易斯安那(RRC-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.4元下修至3.34元，其中最高估值4.42元，最低估值2.49元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.42(4.42)
|6.42
|6.21
|4.8
|最低值
|2.49(2.49)
|3.49
|3.43
|3.66
|平均值
|3.3(3.34)
|4.3
|4.43
|4.23
|中位數
|3.34(3.4)
|4
|4.34
|4.23
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.43億
|40.85億
|39.79億
|40.48億
|最低值
|28.28億
|31.79億
|33.62億
|40.48億
|平均值
|30.84億
|35.02億
|37.11億
|40.48億
|中位數
|30.97億
|34.78億
|36.83億
|40.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.95
|1.61
|4.69
|3.57
|1.09
|營業收入
|17.81億
|35.80億
|53.35億
|25.53億
|23.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Range資源-路易斯安那(RRC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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