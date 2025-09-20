search icon



〈熱門股〉雙鴻水冷板出貨下半年展望正向 突破900元關創天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北


散熱廠雙鴻 (3324-TW) 受惠輝達 (NVDA-US)GB300 伺服器出貨，帶動水冷板出貨，第三季伺服器散熱相關營收比重上看 6 成，第四季更有望突破 7 成，激勵雙鴻本周大漲逾 1 成，股價於周五 (19 日) 衝上 918 元，創歷史新天價。 

cover image of news article
雙鴻董事長林育申。(鉅亨網資料照)

雙鴻本周漲幅 14.21%，周五股價突破 900 元關卡，最高漲至 918 元，寫下新天價，不過周五終場收黑，以 892 元作收。至於三大法人本周籌碼動向，本周三大法人合計買超雙鴻 1642 張。 


雙鴻第二季伺服器散熱相關營收比重達 45%，其中，水冷占 23%，氣冷則占 22%。隨著 9 月輝達 GB300 出貨，雙鴻也持續出貨水冷板，預期伺服器散熱相關營收比重將持續提升，看好第三季上看 60%，第四季更有望突破 70%，將帶動毛利表現，並推升整體營運。此外，法人也看好雙鴻第三季營收季增高位數百分比、年增雙位數。 

產能布局方面，雙鴻持續擴增泰國產能，預計泰國廠二期將在年底前完成擴建工程，並於明年開始投產。 

 

 

雙鴻水冷散熱輝達GB300AI伺服器

相關行情

台股首頁我要存股
雙鴻892-0.56%
輝達176.5966+0.20%

