〈熱門股〉雙鴻水冷板出貨下半年展望正向 突破900元關創天價
鉅亨網記者劉玟妤 台北
散熱廠雙鴻 (3324-TW) 受惠輝達 (NVDA-US)GB300 伺服器出貨，帶動水冷板出貨，第三季伺服器散熱相關營收比重上看 6 成，第四季更有望突破 7 成，激勵雙鴻本周大漲逾 1 成，股價於周五 (19 日) 衝上 918 元，創歷史新天價。
雙鴻本周漲幅 14.21%，周五股價突破 900 元關卡，最高漲至 918 元，寫下新天價，不過周五終場收黑，以 892 元作收。至於三大法人本周籌碼動向，本周三大法人合計買超雙鴻 1642 張。
雙鴻第二季伺服器散熱相關營收比重達 45%，其中，水冷占 23%，氣冷則占 22%。隨著 9 月輝達 GB300 出貨，雙鴻也持續出貨水冷板，預期伺服器散熱相關營收比重將持續提升，看好第三季上看 60%，第四季更有望突破 70%，將帶動毛利表現，並推升整體營運。此外，法人也看好雙鴻第三季營收季增高位數百分比、年增雙位數。
產能布局方面，雙鴻持續擴增泰國產能，預計泰國廠二期將在年底前完成擴建工程，並於明年開始投產。
