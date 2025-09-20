〈熱門股〉雙鴻水冷板出貨下半年展望正向 突破900元關創天價

散熱廠雙鴻 ( 3324-TW ) 受惠輝達 ( NVDA-US )GB300 伺服器出貨，帶動水冷板出貨，第三季伺服器散熱相關營收比重上看 6 成，第四季更有望突破 7 成，激勵雙鴻本周大漲逾 1 成，股價於周五 (19 日) 衝上 918 元，創歷史新天價。

雙鴻本周漲幅 14.21%，周五股價突破 900 元關卡，最高漲至 918 元，寫下新天價，不過周五終場收黑，以 892 元作收。至於三大法人本周籌碼動向，本周三大法人合計買超雙鴻 1642 張。