Meta押寶智慧眼鏡市場 首席產品長：是運算裝置的未來

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-19 04:11

據《CNBC》周四 (19 日) 報導，Meta(META-US) 首席產品長 Chris Cox 表示，智慧眼鏡是運算裝置的未來，該公司推出售價 799 美元的 Ray-Ban Display 眼鏡，具備鏡片內顯示器和手勢控制功能。

Meta推出Ray-Ban Display智慧眼鏡，配備鏡片顯示器和神經腕帶手勢控制技術。(圖:Shutterstock)

Cox 表示：「我們會與它們對話、透過它們觀看世界，用手勢與電腦互動就像人與人溝通一樣。操作介面將變得更自然，我們深信下一個重要的穿戴科技就是智慧眼鏡。」

新品主打顯示功能

Meta 周三發表的 Ray-Ban Display 眼鏡售價 799 美元，搭載鏡片內小型顯示器，搭配神經腕帶進行手勢操控。

Cox 說明，使用者可以錄影，也能透過語音或在膝蓋上用手勢書寫來傳送訊息。他說：「我們從基本的傳訊功能開始，這是使用者希望能更流暢完成的事情。」

新款 Display 版本與 Meta 先前推出的純音訊 Ray-Ban Meta 眼鏡不同，使用者可以直接在眼鏡上看訊息和影片。

不過在現場示範中出現小插曲，執行長祖克柏試圖接聽技術長 Andrew Bosworth 的視訊通話時失敗，因為接聽鍵沒有在顯示器上出現。

前代熱賣 200 萬副

Meta 與 EssilorLuxottica 合作的第二代 Ray-Ban 眼鏡 2023 年推出後大受歡迎，執行長 Francesco Milleri 今年 2 月透露已賣出 200 萬副。

EssilorLuxottica 第二季財報顯示，Ray-Ban Meta 眼鏡上半年營收較去年同期暴增逾兩倍。加上 6 月推出的 Oakley Meta Performance AI 眼鏡熱賣，帶動公司第二季營收衝上 72 億歐元 (85 億美元)。

科技大廠搶進卡位

Meta 在智慧眼鏡的投資能否回本仍是未知數，但各大科技業者已積極布局。