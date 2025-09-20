search icon



〈熱門股〉瀚宇博強化在台投資生產AI板 爆量衝高周漲23%

鉅亨網記者張欽發 台北


PCB 廠瀚宇博 (5469-TW) 本周在量能充沛之下爆量衝高，19 日以歷史新天價 97.5 元漲停作收，三大法人合計買超 10587 張，本周股價漲幅達 23.26%。

cover image of news article
瀚宇博董事長焦佑衡。(鉅亨網記者張欽發攝)

由 AI 的市場高度需求擴張，也使上游 PCB 廠勇敢加碼資本支出，華科事業群 PCB 廠瀚宇博及精成科 (6191-TW) 兩 PCB 廠預估 2025 年資本支出維持在 40 億元的歷史高檔水準，其中用於投資 AI 相關的資本支出占比達 70%，也就是說，今年投資於 AI 生產設施高達 28 億元。投資資金並改善瀚宇博在台灣的觀音廠及江蘇的江陰廠生產。


同時，瀚宇博對台灣觀音廠的強化資本支出，除在增強其 AI 伺服器相關 PCB 的製程能力之外，也在於改善觀音廠目前產能已經滿載的現況。瀚宇博 2025 年上半年營收 261.32 億元，稅後純益爲 12.91 億元，每股純益 2.67 元。

瀚宇博本周日成交量能逐日增加，股價收在 97.5 元的歷史新高，10 日線及月線在 82 元附近交叉形成重要短線支撐。

瀚宇博日 K 線圖

 

 

文章標籤

PCB AI 營收 瀚宇博 精成科 熱門股

