〈熱門股〉瀚宇博強化在台投資生產AI板 爆量衝高周漲23%

由 AI 的市場高度需求擴張，也使上游 PCB 廠勇敢加碼資本支出，華科事業群 PCB 廠瀚宇博及精成科 (6191-TW) 兩 PCB 廠預估 2025 年資本支出維持在 40 億元的歷史高檔水準，其中用於投資 AI 相關的資本支出占比達 70%，也就是說，今年投資於 AI 生產設施高達 28 億元。投資資金並改善瀚宇博在台灣的觀音廠及江蘇的江陰廠生產。