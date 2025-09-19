ICAA攜手IEAT簽署MOU 推動雙軸驅動策略拓國際市場

智慧產業電腦物聯網協會 (ICAA) 今 (19) 日於會員大會宣布與台北市進出口商業同業公會 (IEAT) 簽署合作備忘錄(MOU)，結合 AIoT、邊緣運算、智慧製造與國際貿易平台，打造「技術 + 市場」雙軸驅動策略，共同推動資源整合與智慧應用合作。