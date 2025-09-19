ICAA攜手IEAT簽署MOU 推動雙軸驅動策略拓國際市場
鉅亨網記者彭昱文 台北
智慧產業電腦物聯網協會 (ICAA) 今 (19) 日於會員大會宣布與台北市進出口商業同業公會 (IEAT) 簽署合作備忘錄(MOU)，結合 AIoT、邊緣運算、智慧製造與國際貿易平台，打造「技術 + 市場」雙軸驅動策略，共同推動資源整合與智慧應用合作。
ICAA 理事長、融程電 (3416-TW) 董事長呂谷清表示，ICAA 長期專注於智慧電腦、物聯網、AI 與邊緣運算，而進出口公會則具備完整的國際通路與貿易經驗。透過 MOU 合作，希望讓技術走進市場，市場需求回饋創新，協助更多會員企業邁向智慧化、國際化。
雙方將展開四大合作行動，包括會員資源互通，雙方會員可跨平台參與彼此活動，創造異業合作與策略聯盟機會；共同拓展國際市場，整合 AIoT 技術供應鏈與國際貿易平台，攜手參與國際展會與跨境交流。
同時，雙方也將聯合舉辦智慧論壇與參訪聚焦 AI、邊緣運算、數位製造等主題，舉辦專業研討會與實地導覽；建立長期合作機制，成立常態聯絡窗口，推動深度合作，確保 MOU 不止於一次性活動。
