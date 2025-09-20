鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-20 12:00

美國聯準會 (Fed) 周三 (17 日) 宣布將聯邦基金利率目標區間下調 1 碼至 4%-4.25%，這是 Fed 自 2024 年 12 月以來首次調整貨幣政策，也是繼 2024 年累計降息 4 碼後又一關鍵動作。這一決定立即引發全球市場高度關注，在通膨壓力未消與就業疲軟並存的經濟環境下，為何選擇此時降息？政策外溢效應將如何重塑國際金融市場格局？包括中國在內的主要經濟體又該如何面對新挑戰？

Fed降息後人民幣持續走強！專家：國際資本流動「再平衡」人民幣資產吸引力提升（圖：Shutterstock）

Fed 主席鮑爾在記者會上坦言，當前美國經濟正面臨「雙向風險」，一方面 8 月非農就業人數僅新增 2.2 萬人，遠低於預期的 7.5 萬人，失業率攀升至 4.3%，較 7 月上升 0.1 個百分點。另一方面，個人消費支出物價指數 (PCE) 較去年同期上漲 2.7%，剔除食品能源的核心 PCE 達 2.9%，持續高於 2% 的通膨目標。這種就業失速與通膨黏性並存的特殊局面，迫使 Fed 做出「風險管理式」的降息決策。

值得注意的是，此次降幅低於部分市場預期的兩碼。Fed 理事 Stephen Miran 投出唯一反對票，主張更大力度降息來應對就業頹勢。

分析人士指出，這不僅反映決策層對通膨反彈的忌憚，川普政府推行的關稅政策導致商品價格階段性回升，也暗含對美國經濟韌性的審慎觀察。

HSBC 經濟學家 Ryan Wang 預測，若勞動市場持續惡化，特別是失業救濟金請領人數攀升，Fed 下月恐再降息 1 碼，甚至 2026 年加大寬鬆幅度。

與此同時，人民幣兌美元匯率獲得支撐，8 月銀行結售匯連 4 月順差，跨國資本流動維持穩定。光大證券趙格格指出，在美元走弱與中國資本市場穩定背景下，人民幣資產吸引力顯著增強。

國際資本流動出現新動向。根據國際金融協會 (IIF) 數據，8 月有近 450 億美元湧入新興市場股債，其中中國獨佔 390 億美元。

此外，中美利差縮小也為中國貨幣政策騰挪更多操作空間，但專家提醒須防範潛在風險，過度降息恐擠壓商業銀行利潤空間，加劇金融市場波動，而儲戶資金大規模轉向理財、股市可能引發資產價格震盪。

HSBC 首席亞洲經濟學家暨亞太地區研究聯席主管范力民 (Frederic Neumann) 分析指出，全球央行可能跟進降息，但中國更可能透過財政政策與結構性改革來對沖出口壓力。

HSBC 環球私人銀行中國首席投資總監匡正還特別指出，Fed 降息將壓低美元資產收益率，目前正是佈局優質債券機會，既能鎖定較高收益，又能透過股債低相關性分散風險。