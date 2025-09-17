〈電價調漲〉電價即將審議 林伯豐：錯誤政策不該由企業承擔成本壓力

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-17 15:32

‌



電價審議會即將於本周五 (19 日) 舉行，屆時電價是否調整就能揭曉，市場普遍預期凍漲機率大。三三會理事長林伯豐今 (17) 日表示，台灣已好幾年都調漲電價，主要是台電已虧損多年，將漲價成本反應在電價上漲，這是台灣能源的政策錯誤，不該讓錯誤政策，讓企業背負沉重的成本負擔。

三三企業交流會理事長林伯豐。(鉅亨網資料照)

據傳台電原先提出，民生電價基本級距調漲 6%、工業電價凍漲，但經濟部卻傾向凍漲以顧民生需求。

‌



三三企業交流會理事長林伯豐受訪時表示，台灣已經好幾年都漲電價，主要是台電虧損多年後，會將漲價成本反應在電價上漲，等於將成本轉嫁給企業，但也不應把錯誤的政策反應在民間企業的成本，若電價持續調漲，造成企業外移對國家的經濟損失和經濟命脈重挫，也是我們不樂見的，

林伯豐也提到，德國最早講出非核家園，結果近年也在買核電，日本核災則是操作不當，他認為火力發電產生的二氧化碳 (CO2) 才是對於人體傷害最大，都顯示核電現在是全球最重要、乾淨且廉價的電力來源，現在包括美國微軟創辦人比爾蓋茲都建置更小型、便宜的新式反應爐核電廠，同時還具有更高的安全性，提供廉價的能源供應。