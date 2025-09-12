〈焦點股〉台亞傳奪Apple AirPods Pro 3感測器訂單 跳空漲停1.5萬張委買高掛

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-12 10:33

‌



LED 元件廠台亞 (2340-TW) 布局血糖偵測技術已久，近期市場傳出台亞已奪下蘋果 (APPL-US) 新品 AirPods Pro 3 耳機感測器訂單，激勵今 (12) 日勁揚，跳空漲停來到 24.8 元，委買張數逾 1.5 萬張。

〈焦點股〉台亞傳奪Apple AirPods Pro 3感測器訂單 跳空漲停1.5萬張排隊等買。(圖：shutterstock)

市場傳出蘋果新一代 AirPods Pro 3 將搭載心率感測功能，台亞順利打入 PD 光感測器供應鏈，擴大在蘋果的市佔版圖，官方目前仍未回應，不過台亞長期為蘋果穿戴裝置感測元件獨家供應商，隨著蘋果推動 AI 醫生服務，感測器地位更形重要。

‌



技術布局方面，台亞去年獲得經濟部 9500 萬元補助，與台北醫學大學等合作開發非侵入式血糖檢測裝置。公司運用紅外發光偵測技術結合 AI 演算法，目標達到醫療級精準度，與侵入式檢測差異控制在幾個百分比內。