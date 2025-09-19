台亞被列注意股 8月虧損3600萬元 EPS -0.08元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-19 16:09

LED 半導體廠台亞 (2340-TW) 近期傳出奪下蘋果耳機訂單，12-18 日期間股價飆漲逾 4 成，遭主管機關列為注意股，今 (19) 日公告 8 月自結數，稅後虧損 3600 萬元，年減 41%，每股虧損 0.08 元。

台亞傳奪蘋果訂單近5日股價飆漲4成 8月虧損3600萬元 EPS-0.08元。(圖：shutterstock)

台亞 8 月營收 3.9 億元，月增 0.8%、年減 3.6%；稅前虧損 2300 萬元，年減 67%；稅後虧損 3600 萬元，年減 41%，每股虧損 0.08 元。；累計前 8 月營收 28.9 億元，年減 3.9%。

證交所表示，台亞最近 6 個營業日累積收盤價漲幅達 33.46%，且 09 月 18 日之成交量為最近 60 個營業日日平均成交量之 6.94 倍，故列為注意股。

台亞積極佈局血糖監測市場，開發高精度非侵入式連續血糖檢測穿戴裝置技術 (HUSD)，最終目標開發 HUSD-MS(Medical Series)，搶攻醫療級血糖監測市場，預期明年貢獻營收。