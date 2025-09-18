〈航太國防展〉中光電CiRC：非紅供應鏈趨勢帶動美、日訂單升溫 不排除赴美設產能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-18 19:42

中光電 (5371-TW) 旗下中光電智能機器人 (CiRC) 參加台北國際航太暨國防工業展，公司表示，明年除了積極爭取國防部新開標案外，無人機非紅供應鏈商機持續顯現，日本、美國代工訂單需求升溫，未來也不排除赴美建置產能。

中光電CiRC：非紅供應鏈趨勢帶動美、日訂單升溫 不排除赴美設產能。(鉅亨網記者彭昱文攝)

CiRC 去年拿下國防部共 3000 台無人機訂單，公司指出，截至目前已出了約 2300 台，約 8 成，剩下部分預計第四季交付完畢；今年在標案貢獻下，CiRC 營收估突破 20 億元。

而國防部預計在 2026 至 2027 年間採購 4.87 萬台無人機，標案金額上看 500 億元，類型涵蓋甲、乙、丙、丁、戊等五型，CiRC 表示，目前標案處於徵商階段，後續絕對會積極參與。

另一方面，CiRC 也看好，非紅供應鏈的商機持續發酵，美國、日本客戶訂單成長。其中，在美國市場方面，目前也在申請網路安全成熟度模型認證 (CMMC)，進一步強化接單能力，若未來訂單規模成長、也不排除在美國設廠。