永誠資產管理處 2025-09-19 10:25

買房，幾乎是台灣社會多數人心中的人生大事，對許多人而言，擁有一間屬於自己的房子，不只是遮風避雨的地方，更代表著安定、安全與未來的保障，然而隨著房價年年飆升，光靠薪水存錢，似乎永遠追不上房價的腳步，那麼在這樣的環境下，年輕世代到底該如何實現「買房夢」？答案就在於：資產配置。

買房不能只靠死存錢！資產配置才是翻轉未來的關鍵(圖:shutterstock)

房價持續高漲：薪水難以匹配

根據內政部不動產資訊平台的數據，2025 年第一季，全台房價所得比已達 10.24 倍，意思是一個家庭若要購屋，必須將全年的所得不吃不喝，持續超過十年，才能買得起一棟房子。

在北部地區情況更為嚴峻，台北是 15.85 倍為全台最高，新北市 13.49 倍位居第二，台中市 12.27 倍居第三；回顧過去 20 年，台灣房價累積上漲幅度高達 238%，但國民平均年收入僅成長 96%，基本工資更只增加 51%，換句話說，收入成長速度遠遠落後於房價與物價的漲幅，單靠薪水要追上買房門檻，幾乎是不可能的任務。

通膨侵蝕 存款購買力下滑

就算努力存錢，還要面對通膨侵蝕，以 2025 年為例，台灣 CPI （消費者物價指數） 年增率為 1.6%，而近五年的 CPI 年增率區間為 1.6%–2.95%。同期間台灣銀行一年期定存利率最高僅 1.7%。

這意味著什麼？假設你存了 100 萬元放在銀行，一年後帳面變成 101.7 萬元，但物價卻漲了 2%，實際購買力等於倒退，甚至越存越窮，這也是為什麼許多「存錢族」會發現，明明帳戶餘額逐年增加，卻離買房目標越來越遠。

讓我們用具體案例來理解差別，案例人物：小明，年齡：25 歲，月薪：5 萬元，年薪約 70 萬元，每月可存／投資金額：2 萬元，投資策略：50% ETF、30% 定存、20% 備用金，假設 ETF 年化報酬率：5%，假設定存利率：1.7%，假設活存利率：1%。如果只存定存，每月 2 萬元存進銀行，五年後本金加利息約 125 萬元。與 200 萬元頭期款目標差距極大。

如果做資產配置，透過 ETF、定存與備用金搭配，再加上年終獎金投資，五年後累積約 186 萬元，只要再提高每月投資比例，或提升投資工具報酬率，就能順利達成 200 萬元的目標，這說明了一個事實，靠存錢不夠，必須靠資產配置來加快速度。

買房不求一次到位 資產配置是關鍵

除了資產配置外，買房也涉及，心態調整，可以降低門檻，從小開始，若北部房價門檻過高，不妨先選擇外圍區域或小坪數物件，逐步累積資產，並且在買房前，先租屋、同時投資，把資金投入資產配置，等到財務基礎穩固後再出手，還得避免過度負債，雖然房貸可拉高購屋能力，但應避免貸款金額過高。

同時資產配置不只是投資工具的選擇，更是一種「分散風險、提升效率」的策略。

核心概念有三個：

1. 設立明確目標：例如計畫五年後準備 300 萬元頭期款，就必須倒推每年、每月所需的資金，並選擇合適的投資工具來配合。

3. 保留流動性：不論投資何種工具，都應預留三至六個月的緊急備用金，以應對意外支出或市場劇烈波動。

資產配置不是捷徑 而是長期抗戰

必須強調，資產配置並不是一夜致富的捷徑，而是一場耐心與紀律的長期戰，市場必然有波動，但只要能堅持投資紀律，不因短期漲跌而動搖，長期下來一定能累積可觀的資產，其中關鍵心法：

1. 早開始：時間是資產累積最大的槓桿，越早開始，複利效果越明顯。

2. 持續投入：無論市場高低，每月固定投入，平均成本。

3. 紀律堅持：不要因市場下跌就恐慌出場，唯有堅持才能享受長期成長。

讓錢替你工作，買房不再遙不可及，在高房價與通膨的雙重壓力下，「只靠存錢買房」早就不切實際。唯有透過資產配置，才能有效增值資金，縮短與房價之間的距離，畢竟買房不是單純的金錢遊戲，而是一場長期的財務規劃，提早行動、設定目標、分散配置、保持紀律，才能將買房這件事，從「遙不可及」拉回「可以實現」。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

