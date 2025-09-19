鉅亨網編輯林羿君 2025-09-19 11:20

‌



美國共和黨參議員要求 OpenAI 執行長奧特曼，交出有關 ChatGPT 對兒童和青少年構成的風險的文件和訊息，擴大國會對 AI 聊天機器人的調查。

ChatGPT捲入青少年安全風暴 美議員要查。(圖:shutterstock)

參議員喬許 · 霍利 (Josh Hawley)18 日致函奧特曼之前，在 16 日舉行了一場聽證會，美國家長們就 ChatGPT 對年輕用戶的所謂「威脅」與「誘導」作證。霍利在寫給阿爾特曼的信中寫道：「越來越多的證據表明，AI 聊天機器人對兒童造成嚴重傷害。而貴公司的產品難辭其咎。」

‌



霍利在信中表示，OpenAI 必須在 10 月 17 日之前回覆他提出的一系列問題，這些問題涉及 OpenAI 產品的研究和設計，以及對青少年用戶造成傷害的事件。

據悉，霍利上月對 Meta 推出的 AI 聊天機器人 Meta AI，可能與青少年進行「感性」互動一事展開調查。

OpenAI 因涉嫌危害青少年安全而接受美國參議院調查之際，正值該公司重組計劃的關鍵時機，暫不清楚這一調查對於 OpenAI 的 ChatGPT 訂閱創收前景以及重組前景的具體影響。

ChatGPT 將推「年齡分級」 保護未成年

因應 16 歲美國加州青少年 Adam 輕生事件，OpenAI 宣布將開發年齡驗證系統，以識別 18 歲以下使用者，並限制 ChatGPT 對未成年使用者的互動方式。

對於被識別為 18 歲以下的帳號，ChatGPT 將封鎖明確的性暗示內容，避免對未成年使用者調情，且在創意寫作情境中也不會討論輕生或自殘。

OpenAI 承認系統仍有不足，且在長時間、大量訊息交流後，ChatGPT 可能會提供違反安全防護的答案。