〈航太國防展〉華晶科提出應用高通晶片無人機視覺處理解決方案

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-18 15:52

‌



AI 視覺解決方案供應商華晶科技 (3059-TW)，在 2025 年台北航太與國防工業展，提出結合視覺平台、晶片、鏡頭與演算法，更有效的無人機視覺處理解決方案。現場展出包括 3D 避障模組，並且採用自家開發的 AL6100 視覺晶片，及無人機熱成像偵察應用鏡頭。

華晶科技董事長夏汝文。( 鉅亨網記者張欽發攝)

華晶科技指出，公司開發的晶片及鏡頭結合透過華晶科技研發的 AI Super Resolution 演算法，有效提升影像的解析度，可以大幅增加無人機的偵測距離及精準度。一般 IR 鏡頭透過熱感應成像，主要應用在無人機夜間偵測，造價昂貴，透過華晶科技研發的演算法，將能大幅降低無人機在鏡頭方面的硬體需求，進而壓低整體造價。

‌



而透過華晶科技自家研發的影像處理晶片 AL8100，可以在無人機的末端鏡頭上，直接進行影像處理，不需要再將影像傳送回擔任「無人機大腦」的中央處理平台做運算，大幅減輕無人機中央處理平台的算力需求。

同時，華晶科技也是高通的合作夥伴，因此在無人機的大腦方面，現場展出搭配高通 QRB5165 處理器、所打造專為無人機與機器人應用的 SOM（系統級模組）視覺平台。

華晶科技董事長夏汝文表示，華晶科技不斷深化 AI 視覺技術，從無人機的眼睛到頭腦，華晶科技提出的解決方案，能讓無人機擁有更精確有效、符合效益的視覺處理系統。