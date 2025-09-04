軟銀等機構搶購OpenAI員工持股 交易規模增至103億美元
OpenAI 大幅擴大員工股票出售規模，從原定 60 億美元增至 103 億美元，以 5000 億美元估值進行。軟銀等投資機構參與此次交易，持股滿兩年員工可於 9 月底前決定是否參與出售，交易預定於 10 月完成。
據《CNBC》周三 (3 日) 報導，OpenAI 將員工二級市場股票出售規模大幅擴大。
知情人士透露，此次交易以 5000 億美元估值進行，符合市場預期。OpenAI 今年稍早募資輪估值為 3000 億美元。
參與投資機構包括軟銀、Dragoneer Investment Group、Thrive Capital、阿布達比的 MGX 和 T. Rowe Price。
OpenAI 是少數高估值科技新創中，定期提供員工出售部分股權機會以減輕上市壓力的公司。SpaceX、Stripe 和 Databricks 也曾透過二級市場交易幫助員工實現部分獲利。
去年 11 月，OpenAI 曾讓員工在軟銀主導的收購要約中出售約 15 億美元股票。
近年來，高估值科技新創公司越來越依賴二級市場交易為員工提供流動性，避免承受過早上市的壓力。且這類交易讓公司能夠留住人才，同時讓早期員工兌現部分股權價值。
OpenAI 此次交易規模創下該公司紀錄，反映投資人對 AI 領域持續強勁需求，以及該公司在生成式 AI 市場的領導地位。
