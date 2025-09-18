無人機受惠非紅供應鏈 黃志芳透露烏克蘭近期來台洽談訂單

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-18 13:27

‌



由外貿協會主辦的「2025 台北國際航太暨國防工業展」(TADTE) 於今 (18) 日起 3 日於南港展覽館開展。貿協董事長黃志芳表示，受國際地緣政治影響，包括美、德、波蘭廠商來台參展，除了關注無人機非紅供應鏈問題，黃志芳也透露烏克蘭近期曾派採購團來台洽談無人機訂單。

貿協董事長黃志芳。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

黃志芳表示，今年台北電腦展因 AI 需求發光發熱，軍工產業也因 2022 年俄烏戰爭爆發後，包括無人機、無人船在戰爭中扮演關鍵作戰角色，改寫戰爭新樣貌，像德國計劃在 2029 年前將國防支出提高逾三分之二約 1 兆歐元，超越法國與英國，以因應目前具侵略性的俄國。

‌



黃志芳也透露，台灣的無人機產業，因受惠於非紅供應鏈，受到全球關注，目前與波蘭、烏克蘭等國都有洽談無人機購置，甚至烏克蘭最近 2 周，就派採購團前來台灣，約有 10 幾家烏克蘭的大型國營與民營企業來台，貿協也安排採購團參訪國內的電信、能源、無人機產業，烏克蘭企業已與無人機業者洽談訂單。

至於拒絕紅色供應鏈的部分，黃志芳表示，我國的無人機產業鏈可以說，透過近年的全面發展，已全面與世界鏈結，透過貿協對外的組織參與，以協助無人機產業在國外參訪許多國家。

近年愈來愈多大國要求跟台廠合作，落實「非紅鏈 + 在地化生產」，其中，美國、日本、甚至印度等無人機製造體系都對台鏈發出邀請，未來商機可期。