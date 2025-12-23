耀勝明年多元事業並進成長毛利率向上 攜強生策略聯盟拓醫療布局
鉅亨網記者彭昱文 台北
耀勝 (3207-TW) 今 (23) 日召開法說，董事長蘇浩熙表示，明年多元事業並進的成長階段，除了變壓器與電子代工事業等穩健成長外，醫材與醫藥事業體也逐步開花結果，並攜手強生 (4747-TW) 形成策略聯盟。
蘇浩熙表示，近年來持續優化整體接單結構，受惠於 AI 伺服器、高瓦數電源與能源電子等需求成長，旗下變壓器訂單出貨已轉向 3.2kW 至 6kW 以上高階磁性元件；電子代工事業聚焦醫療電子、無人機與 AI 應用相關 PCBA 模組，目前已成為美國新創無人機客戶之主要電路板供應商。
蘇浩熙進一步指出，目前除了通過全機電路板認證並穩定量產，亦同步切入鏡頭模組、電池模組、馬達與無線充電等關鍵零組件開發，逐步由單一代工走向系統級整合，可望成為推升營運的主要成長動能之一。
在醫材與醫藥事業方面，耀勝透過旗下軒銘科技，結合強生深耕學名藥市場多年的研發、法規與通路實力，建構「醫材＋醫藥」雙引擎模式，醫材端以血糖試紙印刷與安全針筒為切入點，醫藥端則聚焦學名藥產品。
蘇浩熙表示，產品組合持續優化、降低低毛利業務比重，預計明年毛利率將進一步向上；目前耀勝五大事業營收比重，變壓器 58.5%、電子代工 17.6%、醫材 / 醫藥 20.9%、焊接材料 2.6%、半導體測試耗材 0.4%。
