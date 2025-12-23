耀勝明年多元事業並進成長毛利率向上 攜強生策略聯盟拓醫療布局

蘇浩熙表示，近年來持續優化整體接單結構，受惠於 AI 伺服器、高瓦數電源與能源電子等需求成長，旗下變壓器訂單出貨已轉向 3.2kW 至 6kW 以上高階磁性元件；電子代工事業聚焦醫療電子、無人機與 AI 應用相關 PCBA 模組，目前已成為美國新創無人機客戶之主要電路板供應商。