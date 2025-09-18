鉅亨投顧 2025-09-18 14:33

航太國防展概念股!!!

這些軍工概念股很有機會！？航太展迎來國際級巨頭！相關概念股都在這！ (圖:shutterstock)

航太暨國防工業展強勢來襲，軍工巨頭洛克希德馬丁也來參戰！！

台股加權指數下跌 0.75% 收在 25438.25，創下歷史新高，櫃買指數下跌 0.56% 收在 257.89。這周加權指數震盪小漲，櫃買則是震盪小跌，加權表現優於櫃買。台積電在星期二（9/16）除息後秒填息，同時也創下新天價 1285，今天則是跌 1.17% 回到 1265 。美股看好降息預期加上眾多科技巨頭釋放利多，三大指數這週持續上漲。聯準會降息 25 個基點幾乎已成定局，點陣圖和經濟預測調整成為市場關注焦點。「溫和停滯性通膨」議題再次浮現，大盤創新高，正乖離大，KD 值大於 80 ，建議操作偏保守一點，需留意 FOMC 會議，小心回檔。

外資在台指期淨空單 18,862 口，十大交易人的淨部位約 400 口多單。外資操作偏空力道略增，十大交易人操作由空轉多，盤勢向上不明確。美元指數 96.8，近期持續在低點震盪，台幣近期持續升值，來到了 30.05，離 30 大關只有一步之遙，盤中短暫出現 29.98。若美元指數持續維持在 100 以下，將有利台股。

本週強弱勢族群 :

弱勢族群： BBU、雲端運算、電池模組

上周有三大重點關注新聞：

1. 美國非農就業人數公布，8 月非農業就業人數僅增加 2.2 萬人，低於預估的 7.5 萬人增量，也低於 7 月時修正之後的 7.9 萬人增量。

2. 半導體展登場。SEMICON Taiwan 國際半導體展（9/10）日開幕， 展期從 9 月 10 日至 12 日。

3. 台積電營收公布，台積電自結 8 月營收新台幣 3357.72 億元，較 7 月增加 3.9%，也較去年同期增加 33.8%。

4. 蘋果秋季發表會於 9 月 9 日舉行，發布新 iPhone、AirPods Pro 3 以及 Apple Watch。

本週重點關注以及看法：

9 月最重要的財經大哉問，就是「美國聯準會是否會在本月降息？」。美國就業報告愈來愈不妙，反倒讓市場更加期待聯準會 9 月啟動降息，但同時也代表美國經濟衰退的陰霾。

