甲骨文奪3000億美元大單樂歪 穆迪警告有多重風險

穆迪警告，甲骨文 (ORCL-US) 最近簽屬的 3000 億美元 AI 合約存在多重潛在風險，但維持對這家軟體巨頭的評級不變。

甲骨文在上周的財報上透露，今年第一季簽署了價值超 3,000 億美元的人工智慧（AI）合約，隨後《華爾街日報》披露，該客戶就是 OpenAI。雙方簽署一項合約，計畫在未來約五年內購買總額高達 3,000 億美元的運算能力，這是史上規模最大之一的交易。

這些消息不僅令甲骨文自身股價出現了史詩級的飆升，美股市場上 AI 概念股也集體沸騰。不過一周過去後，市場也開始關注巨額訂單背後的風險。

穆迪分析師 17 日在報告中，提到了甲骨文最近簽署的 3000 億美元合約，但沒有透露涉及的客戶名稱。

報告稱，這些合約凸顯出甲骨文 AI 基礎設施業務的「巨大潛力」。但穆迪也提請投資注意穆迪在 7 月的評級行動中提出的若干風險，當時該機構將甲骨文的信用評級前景從穩定下調至負面。

穆迪指出的主要風險之一是「交易對手風險」，即甲骨文依靠少數幾家 AI 公司的巨額承諾來為其商業模式提供資金所面臨的風險。

報告稱，在任何類型的專案融資中，交易對手風險始終是一個關鍵考慮因素，尤其是在高度依賴單一交易對手收入的情況下。甲骨文的資料中心建設即便不算是全球最大的專案融資，也是最大的專案融資之一。

分析師進一步指出，該公司的債務成長速度將快於其稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA），在甲骨文的 EBITDA 開始超越其債務之前，這將導致其槓桿率預計高達 4 倍。「在達到收支平衡之前，該公司的自由現金流也可能會在很長一段時間內保持負值。」

穆迪對甲骨文的發行人評等為 Baa2，屬於投資級信用評級中較低的等級。