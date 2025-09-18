鉅亨網新聞中心 2025-09-18 12:00

‌



中國資金正以前所未有的速度湧入香港資產市場，涵蓋房地產、股票與儲蓄險，多個領域的中國買家佔比與成交金額均創下歷史新高，顯示香港正成為中國富裕階層分散資產、尋求更高回報的重要跳板。

中國資金橫掃香港 爆買樓市、股市與保險。(圖:shutterstock)

房市：中國買家成主要推手

‌



儘管香港整體樓價已跌回十年前的水準，但內地買家對其熱情不減反增。2024 年，中國買家占香港新房成交量的近 40%，成交金額更是超過總額的 52.5%。預計到 2025 年，這一比例將進一步攀升，成交量佔比有望達到 45%，成交金額佔比突破 60%。

在二手房市場，內地客戶的成交佔比也創下新高，尤其對價值 2000 萬港元以上的豪宅青睞有加，其成交量佔比接近四成。

市場觀察指出，2023 年是內地資金湧入香港樓市的關鍵轉捩點，從這一年開始，內地買家在新房和二手房市場的佔比同時大幅飆升。這表明內地富豪正在系統性地加大對香港資產的配置。

港股：南下資金創紀錄

除了房地產，港股也成為內地資金的強勁吸納器。截至今年 9 月初，已有超過一兆港元的內地資金南下香港股市，機構預測全年總金額將超過 1.2 兆港元，創下歷史最高紀錄。

分析認為，相較於內地 A 股，港股因其更高的盈利潛力與想像空間而更具吸引力。自年初以來，恆生指數漲幅超過 26%，領漲全球主要股市。上半年，香港新上市的公司數量達到 44 家，集資額達 1094 億港元，是去年同期的八倍多，顯示出香港作為國際金融中心的強勁復甦。

儲蓄險：風險對沖的熱門選擇

在樓市和股市之外，香港儲蓄分紅險也成為內地客戶資產配置的重要一環。自 2023 年起，內地客戶購買香港儲蓄險的金額急速飆升，一年比一年高。

根據未公開數據，截至 2025 年 6 月 30 日，內地客戶購買香港儲蓄險的總金額已突破 1000 億港元，打破了 2016 年創下的紀錄，達到歷史最高點。

這種對香港儲蓄險的需求增長與內地經濟環境密切相關。在經濟下行週期和資產荒的背景下，內地資金尋求更穩健的投資管道。歷史數據顯示，在 2015 年資本外流後，2016 年內地客戶購買香港儲蓄險的金額就曾達到一個高峰。當前的情況與當年相似，內地富裕階層正透過購買香港金融產品來進行資產對沖與分散配置。

爆買非偶然