鉅亨網新聞中心 2025-09-17 16:20

馬雲要來炒幣了？雲鋒金融砸11.7億港元 大舉進軍香港加密資產。(圖:shutterstock)

此舉緊接在雲鋒金融獲香港證監會批准提供虛擬資產交易服務後，不僅標誌著馬雲系資本在 Web3 領域的重大佈局，更預示著在香港積極打造數位資產中心的背景下，「牌照經濟」正引爆新一輪的資本狂潮。

雲鋒金融此次集資的戰略意圖非常明確：全面進軍虛擬資產領域。這筆資金將用於多個關鍵方向，以實現其在 Web3 生態中的領先地位。

首先，在獲得香港證監會升級牌照後，雲鋒金融將利用這筆資金，推出全面的虛擬資產交易服務及相關投資管理服務，為客戶提供一站式的數位資產解決方案。這不僅包括基本的買賣服務，更將深入到更複雜的資產管理層面。

雲鋒金融的虛擬資產野心並非空穴來風。在此次集資前，公司已在公開市場累積購入 1 萬枚以太幣，並計劃將比特幣、索拉納（SOL）等多元化主流數位資產納入公司戰略儲備。

此外，與螞蟻數科合作探索 RWA（真實世界資產）代幣化，顯示其在 Web3 技術應用上的前瞻性思考。這些動作共同構築了雲鋒金融在虛擬資產領域的宏大藍圖。

香港「牌照經濟」 點燃數位資產發展

雲鋒金融的巨額投資，恰好發生在香港政府積極推動數位資產發展的關鍵時期。香港特區政府與監管機構正透過不斷優化法律與監管框架，為數位資產產業打造一個兼顧合規與創新的健康環境。

香港財政司司長陳茂波在司長隨筆中多次強調，香港將積極發展綠色和永續金融，並利用代幣化等創新技術，探索碳權等新型產品的發行與交易。

同時，香港證券及期貨事務監察委員會（SFC）也持續完善通證化產品的監管框架，明確了合規與安全是 Web3 時代發展的基石。在 2025 年 6 月發布的《香港數位資產發展政策宣言 2.0》中，香港政府更是明確了將香港打造成全球數位資產中心的決心。

在這一系列政策利好的推動下，香港正在形成一種獨特的「牌照經濟」模式。這種模式以嚴格的監管牌照為核心，吸引全球具備實力與合規意識的資本和技術進入市場。