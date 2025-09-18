鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-18 08:16

亞馬遜推出「店小二」AI代理，協助賣家打理網店日常瑣事。（圖：Shutterstock）

據《CNBC》報導，亞馬遜在聲明中表示：「我們的 AI 代理被設計成能無縫覆蓋整個銷售體驗，這意味著賣家可以從親自處理所有任務，轉變為與一個全天候主動工作的智慧助手協作，同時始終保持控制權。『賣家助手』能夠處理所有事務，讓賣家專注於產品創新和成長。」

這項功能由亞馬遜 AI 平台 Bedrock 提供技術支援，運用亞馬遜自研 Nova 模型，以及獲得亞馬遜投資的 Anthropic Claude 模型。

AI 代理加入，「賣家助手」現在不僅能監控庫存和賬戶健康水準，還能在獲授權時協助制定商業策略，並採取行動。

舉例而言，在賣家查看庫存時，AI 助手會在產品產生長期倉儲費之前主動標記滯銷商品，並建議哪些具體商品保持原狀、哪些商品最好降價或下架。

AI 助理還能分析需求模式，並制定發貨建議，幫助減少積壓庫存成本和缺貨狀況。

AI 代理也能分析銷售模式和客戶行為，歸納出有前景的新產品，並對廣告和營銷策略提出增建議，同時為國際化擴張提供指導。