AI安全學者：AGI將在五年內取代99%職業

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-05 05:16

據《商業內幕》周四 (4 日) 報導，AI 安全學者 Roman Yampolskiy 警告，AI 可能在五年內引發史無前例的失業危機，失業率恐飆至 99%。他預測通用人工智慧（AGI）將在 2027 年問世，隨後勞動市場可能全面崩潰，幾乎所有工作都將被自動化取代。

創造「AI安全」一詞的學者Roman Yampolskiy示警，社會需AGI時代做好準備。(圖:Shutterstock)

這位路易維爾大學電腦科學教授創造了「AI 安全」一詞，他預測 AGI，這個在各領域都能媲美人類的系統，可能在 2027 年問世，僅僅三年後勞動市場將面臨崩潰。

Yampolskiy 在周四播客節目中表示：「五年內，我們將面臨前所未見的失業水準。不是 10% 那種嚇人程度，而是 99%。」

他認為 AI 工具和人形機器人將讓雇用人類在幾乎所有行業都變得不划算。Yampolskiy 解釋，只要花 20 美元訂閱費或使用免費模型就能完成員工的工作，電腦相關業務將率先被自動化取代。

他預估人形機器人技術大約落後 5 年發展，因此五年內連體力勞動都能實現自動化。

所有職業都難逃

若預測成真，分析師、會計師、教師甚至 Podcast 主持人都可能被軟體取代，水電工和司機則可能在 2030 年代被機器超越。

他甚至認為程式設計和「提示工程師」等曾被視為鐵飯碗的工作也難保。「AI 在為其他 AI 設計提示詞方面遠勝人類。」

Yampolskiy 認為重新訓練已無意義：「所有工作都將自動化，那就沒有 B 計畫了。」

他指出，真正挑戰超越薪資問題。就業提供收入、生活結構、社會地位和人際連結。若工作消失，社會需要重新創造這些功能。但今日社會毫無準備；缺乏刻意設計的意義架構，富足的生活導致人類癮性的怠惰。

專家意見分歧

Yampolskiy 的預測，遠超多數科技領袖預期。「AI 教父」Geoffrey Hinton 認為客服和法務助理等工作將被取代，但水電工等手工職業相對安全。

Anthropic 執行長 Dario Amodei 表示，五年內半數入門辦公室工作可能消失，OpenAI 的奧特曼則認為社會將適應並創造新角色。