駭客攻擊捷豹路虎 3.3萬人無班可上！
據《路透》16 日 (周二) 報導，知名汽車製造商捷豹路虎 (Jaguar Land Rover) 遭遇嚴重網路攻擊，9 月初被迫關閉資訊系統後，停產時間預計已延長至 9 月 24 日，英國工廠停工時間超過 3 周。
該公司週二通知 3.3 萬名員工暫時留在家中，旗下 3 座英國工廠平時日產約 1,000 輛汽車。
「我們做出這項決定，是因為網路事件的鑑識調查仍在進行，同時我們正規劃全球營運分階段重啟，這需要時間。」捷豹路虎在官網聲明中表示。
自稱「Scattered Lapsus$ Hunters」的駭客組織宣稱犯案，但未說明攻擊動機。
捷豹路虎起初認為資料未遭竊取，但隨後確認部分資料已受影響，將聯繫所有受害者。
專家估計，此次攻擊每日可能造成 500 萬英鎊損失。
停產也波及供應鏈中的中小企業，因為相關的零件訂購和車輛登記系統都暫時無法使用，這約佔全英國 10.4 萬個工作機會。英國聯合工會警告可能出現裁員，並表示鑑於停工時間冗長，政府需提供支援。
英國商貿部長 Chris McDonald 周二與該公司會面，討論解決問題和重啟生產的計劃。
