歐盟擬動用俄凍結資產 向烏克蘭提供1,700億歐元的賠償貸款
鉅亨網編譯王貞懿
《金融時報》周三 (17 日) 報導，歐盟正研議利用俄羅斯遭凍結資產，向烏克蘭提供 1,700 億歐元「賠償貸款」，此舉將大幅改善基輔財政困境，但恐引發與莫斯科重大衝突。
此計畫雖是烏克蘭長期訴求，但在歐盟內部仍有激烈辯論，目標是在不直接沒收資產前提下，實際將俄國資金轉給烏克蘭。
兩套方案待選擇
據 5 名知情官員透露，方案之一是用俄羅斯央行遭制裁資產的現金餘額，購買零利率歐盟債券，再將籌得資金分批轉移給烏克蘭。這些資產存放在比利時中央證券存管機構 Euroclear，該機構持有的 1,940 億歐元俄國資產中，約 1,700 億歐元已到期並以現金形式存放。
第二個選項則透過特殊目的載體管理融資，此方式讓非歐盟國家也有機會能參與。
歐盟執委會主席馮德萊恩上周力挺此構想，強調只有俄羅斯同意賠償入侵損失時才需償還。她表示，不必等戰爭結束，「資金今天就能幫助烏克蘭」。
美歐聯手施壓
由於和平談判前景渺茫，俄國在烏克蘭堅持極端立場，川普政府又不願對莫斯科加強經濟施壓或提升烏軍實力，布魯塞爾因此加快推動此案的技術準備。
美國也持續向盟友施壓，要求動用俄國凍結資產本金，而非僅用資產孳息。去年 G7 已利用這些資產產生的利息收益，支持對烏克蘭 500 億美元貸款。
本周在丹麥集會的歐盟財長們將討論賠償貸款方案。歐盟執委會設計此安排是為化解部分成員國反對聲浪，尤其比利時、德國、法國擔心沒收本金超越法律範圍，或損害歐元儲備貨幣地位。
烏克蘭明年除軍援外還需 500 億美元預算支援，在華盛頓拒絕提供更多援助下，歐洲須承擔主要負擔。德國一名知情官員直言：「烏克蘭需要錢，但選擇不多。」
德國總理梅爾茨考量國家預算限制及歐盟放貸能力已盡，已對執委會構想表認同。
方案關鍵細節仍在商討。使用歐盟債券需成員國擔保，另一挑戰是確保資產持續凍結，目前歐盟制裁每 6 個月需全體同意延長。
克宮發言人 Dmitry Peskov 周一警告，動用俄國資產「不會沒有回應」。歐盟執委會表示將「盡快行動提供烏克蘭更多財政支援」。
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美國俄烏問題特使：中國停止援俄 烏克蘭戰爭明天就結束
- 俄羅斯凍結資產恐難回收？歐盟：未支付俄烏戰爭賠償不歸還
- 美媒爆料：歐洲領袖考慮在俄烏前線建立40公里緩衝區
- 日本拒絕美國對中國、印度購買俄羅斯石油加徵關稅！稱「難以做到」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告