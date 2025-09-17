瞄準日本AI及IP市場 中華開發跨境創新基金投資新創公司Visual Bank

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-17 12:57

中華開發資本旗下中華開發跨境創新基金 CDIB Cross Border Innovation Fund II LP(開發跨境創新基金) 宣布投資日本新創 Visual Bank 株式会社。該公司以 AI 技術驅動漫畫、動畫等 IP 創作流程，是開發跨境創新基金繼投資日本無人機表演新創後，進一步拓展日本市場的重要布局，藉此加強台日動漫 IP 創作領域的連結並推動產業創新。

前排左三為中華開發資本總經理南怡君，前排左四為 Cool Japan Fund Inc. 代表取締役社長 CEO 兼 COO 川﨑憲一，後排左三為開發創新管顧總經理郭大經。(圖：開發資本提供)

Visual Bank 成立於 2022 年，旗下擁有日本最具代表性的影像資產平台 amana Images，並推出 Qlean Dataset，提供高品質且已完成版權清理 (Rights Clearance) 的 AI 訓練資料集，協助企業安全地將內容資產應用於 AI 開發。同時，其子公司 THE PEN 致力於研發支援漫畫家創作的 AI 輔助工具，主要用於提升從草稿（分鏡稿）到完成圖的各項流程效率，大幅縮短製作時間，讓創作者能專注於創意發揮，協助催生更多優質動漫 IP 。

開發創新管顧總經理郭大經表示，AI 驅動的創作工具是引領未來數位內容產業的關鍵，Visual Bank 不僅擁有領先的技術實力與創新實力，更是台灣與日本動漫產業鏈的絕佳橋樑。他指出，本次投資不只看好其發展前景，也期待藉此促成跨文化、跨媒體的合作，探索內容產業的無限可能。

開發跨境創新基金為開發資本首支跨足東北亞的創投基金，由開發資本、台日政府基金 (國發基金與 Cool Japan Fund) ，及台灣產業界如奇景光電、精誠資訊、雄獅旅遊等共同成立，投資主軸涵蓋移動互聯網 (Mobile Commerce)、數位轉型 (Digital Transformation)、人工智慧 / 區塊鏈 (AI/Blockchain) 及生活產業 (Life Style) 等領域。

除投資外，開發跨境創新基金亦積極推動「台日新創生態圈共創平台」，近期與 Meet 創業小聚聯合舉辦「Cross-Border Open Innovation Day—DX for Future Tech」，邀集台日兩地 12 家頂尖新創與 4 家指標性企業，共同探討新創從市場落地、成長到上市過程中的挑戰與機會，促進雙方合作交流。