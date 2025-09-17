鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-17 13:21

隨著美國聯準會（Fed）即將召開 9 月 FOMC 會議，市場高度關注是否將啟動今年首度降息，以及主席鮑爾是否釋出更明確的寬鬆訊號。DWS 首席美國經濟學家 Christian Scherrmann 指出，最新就業數據顯示勞動市場持續降溫，通膨尚未受到關稅影響而明顯上升，企業多選擇自行吸收成本壓力，導致支出趨於保守，尤其在人力資源方面，因此本次會議降息 25 個基點的理據已相當充分。

降息理由充分市場押注Fed至少降1碼 DWS看好勞動市場降溫、通膨可控。（圖: shutterstock）

在此背景下，Scherrmann 認為本次會議降息 25 個基點的理據已相當充分。然而，市場更關注的是聯準會是否將展現更明確的鴿派立場，並透過《經濟預測摘要》與利率點陣圖揭示未來政策路徑。鮑爾主席的談話也將成為焦點，究竟是「保險式」降息，還是為一連串寬鬆舉措鋪路，將牽動市場情緒。

儘管近期通膨數據相對理想，但未來仍存在物價上行風險。若企業選擇調高售價以維持利潤，加上大型投資計畫逐步落實，可能導致勞動力短缺與產能緊繃，推升物價。反之，若需求持續疲弱，雖可壓抑通膨，但失業率恐大幅上升，甚至引發「滯脹」風險，重演 1970 年代「先壓抑通膨、再扶持經濟」的政策路徑。