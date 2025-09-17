鉅亨研報 2025-09-17 11:16

最近市場最熱門的話題，莫過於國巨（Yageo）宣布收購茂達（Anpec），消息一出，國巨股價隨即亮燈漲停，引發市場高度關注。許多投資人可能只看到股價的激情，卻沒看懂這背後一連串的佈局，其實透露了接下來市場的賺錢方向。

【趨勢觀點】併購大王國巨再出手！漲停背後，你看懂『賺錢訊號』了嗎？ (圖:shutterstock)

國巨併購茂達，股價漲停的背後盤算

提到國巨，許多資深股民都知道，它的董事長陳泰銘素有「併購大王」的稱號。與台積電專注於自身研發不同，國巨的成長策略更像是「整合聯盟」，透過不斷的併購來擴大產品線與技術實力。回顧歷史，2020 年國巨併購美國基美（KEMET）一役，讓它在高階的鉭質電容領域，從二線廠商一舉躍升為世界級的一線大廠，奠定了關鍵地位。

此後，國巨的腳步並未停歇，陸續將法國施耐德、德國賀利氏，以及台灣的福頂、致新等公司納入麾下。這次再度出手併購茂達，很多人好奇，既然已經有了福頂，為何還要收購業務相似的茂達？ 其實這正是高明的市場策略：當同一個產業裡的主要玩家都成為「自家人」，那麼市場的價格將由老大說了算。這不僅能穩定營收，更能掌握定價主導權，創造更亮眼的成績。

從被動到主動：國巨的「賺錢雷達」瞄準了誰？

國巨這一系列的收購，其實藏著一個重大轉變：它正從大家熟悉的被動元件領域，大舉跨入「主動元件」的市場。而它選擇的切入點，正是目前最火熱的「電源管理 IC（PMIC）」。

為什麼是電源管理 IC？因為自從輝達（NVIDIA）引爆 AI 伺服器時代以來，無論是 AI 伺服器本身，還是新一代記憶體 DDR5，都極度重視這顆 IC，可以說是市場上最重要的晶片之一。國巨的策略很簡單，哪裡有錢賺，就往哪裡去。它接連收購福頂、致新與茂達，就是在向市場宣告：電源管理 IC 這個領域，是現在最容易賺到錢的地方。

資金正在大風吹！下一個風口在哪？

國巨的動向為我們指引了一個明確的賺錢領域。然而，市場的資金流動速度非常快，常常讓人措手不及。例如，前陣子非常強勢的 PCB 概念股，近期外資已出現出脫跡象，資金輪動速度加快，也提高了交易的難度。