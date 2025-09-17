鉅亨網新聞中心 2025-09-17 16:00

‌



正當各界警告美國經濟恐衰退之際，穆迪首席經濟學家馬克 · 贊迪（Mark Zandi）提出了一個獨特的觀點：只要最富有的美國人能維持目前的消費速度，經濟就有機會避免衰退。

穆迪提驚人觀點：只要富豪繼續花錢 美國經濟就不會衰退。(圖:shutterstock)

贊迪根據聯準會的數據進行分析，發現美國經濟成長的主要驅動力來自於頂層的富裕人群。他表示，收入最高的 20% 家庭，尤其是頂層 3.3% 的家庭，其財務狀況遠優於其他群體，他們的支出成長幅度也超過了通貨膨脹。

‌



這項發現也解釋了為何大多數美國人對經濟現狀感到不滿。數據顯示，對於年收入低於 17.5 萬美元的 80% 美國家庭來說，他們的支出成長僅勉強跟通膨速度，生活品質並未得到顯著提升。

贊迪強調，這也意味著美國經濟的未來變得脆弱，如果富裕人群出於任何原因變得更為謹慎，經濟將面臨嚴峻挑戰。

贊迪長期以來都是對經濟衰退發出警告的聲音之一。上週末，他曾指出未來 12 個月內美國經濟陷入衰退的機率高達 48%，創下歷史新高。這與巴克萊、瑞銀等華爾街投行的觀點不謀而合，這些機構也紛紛對美國經濟的放緩趨勢和衰退風險提出警告。