〈陸股盤後〉川普、習近平定周五通話 三大指數走高

川普在社交平台 Truth Social 上發文，稱周五將與習近平通話，強調「雙方關係仍然非常穩健」。此舉被視為 10 月底南韓亞太經合會 （APEC） 峰會期間兩國元首潛在面對面會談鋪路。

不過，北京尚未公開證實此事，中國外交部僅回應：「元首外交在美中關係中發揮著不可替代的戰略引領作用」。

當地時間 9 月 14 日至 15 日，中美雙方經貿團隊在西班牙馬德里舉行會談。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在記者會上說，過去兩天，中美雙方積極落實兩國元首通話共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就 TikTok 等雙方關注的經貿問題展開坦誠、深入、建設性溝通。