〈陸股盤後〉川普、習近平定周五通話 三大指數走高
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
中國股市三大指數周三（17 日）收盤走高，美國總統川普周五將與中國國家主席習近平通話，討論 TikTok、波音、稀土磁鐵、台灣等敏感問題。
滬指周三收盤漲 0.37% 報 3,876.34 點，深證成指漲 1.16% 報 13,215.46 點，創業板指大漲 1.95% 報 3,147.35 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.4032 兆元。
盤面上看，旅遊、釀酒、食品飲料、媒體類股走低，汽車、家電、半導體、券商族群上揚。
川普在社交平台 Truth Social 上發文，稱周五將與習近平通話，強調「雙方關係仍然非常穩健」。此舉被視為 10 月底南韓亞太經合會 （APEC） 峰會期間兩國元首潛在面對面會談鋪路。
不過，北京尚未公開證實此事，中國外交部僅回應：「元首外交在美中關係中發揮著不可替代的戰略引領作用」。
此外，美國 TikTok 禁令原定 9 月 17 日生效，川普周二簽署行政命令，第四次延長 TikTok 禁令執行寬限期，本次延後 3 個月，至 12 月 16 日。
當地時間 9 月 14 日至 15 日，中美雙方經貿團隊在西班牙馬德里舉行會談。中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在記者會上說，過去兩天，中美雙方積極落實兩國元首通話共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就 TikTok 等雙方關注的經貿問題展開坦誠、深入、建設性溝通。
