波克夏發言人證實：巴菲特賣光比亞迪股票
鉅亨網編譯鍾詠翔
「股神」巴菲特掌控的波克夏波 (BRK.A-US) ，已完全退出在比亞迪 (002594-CN) 的投資，而巴菲特持有比亞迪股票的這些年，比亞迪股價暴漲約 3,890%。
據美國《CNBC》周日（21 日）報導，波克夏發言人證實，比亞迪股份確實已全數賣掉比亞迪股份。對於巴菲特清倉一事，比亞迪尚未有回應。
2008 年 9 月 26 日，在巴菲特老戰友孟格（Charlie Munger）積極推動下，巴菲特通過波克夏旗下中美能源公司，以每股 8 港元的價格認購 2.25 億股比亞迪 H 股股份，約佔比亞迪配售後 10% 股份，交易總金額約 18 億港元。
之後 14 年左右時間裡，巴菲特一直重倉，直至 2022 年。
2022 年 8 月 30 日，港交所宣布，波克夏在 2022 年 8 月 24 日出售 133 萬股比亞迪 H 股，均價 277.1016 港元，套現 3.69 億港元，仍持有 2.18719 億股。
此後，巴菲特多次減持比亞迪。
2024 年 7 月，港交所第 16 次披露波克夏減持。
此次減持過後，波克夏持有的比亞迪股份比例已降至 4.94%。彼時就有分析師稱，巴菲特可能有清倉打算。據港交所規定，持股 5% 以下股東，不需要揭露減持。
